Распространено мнение, что этот элемент нижнего белья выполняет не столько эстетическую функцию, сколько физиологическую — поддерживает грудь, предохраняя её от обвисания. "Проверено.Медиа" решило проверить, так ли это на самом деле.
Правда ли, что ношение бюстгальтера защищает от обвисания груди?
Основной задачей бюстгальтера обычно называют поддержку формы груди. Сайты по подбору нижнего белья, описывая функции правильного бюстгальтера, почти всегда перечисляют профилактику обвисания груди. Аналогичные утверждения можно встретить даже на сайтах медицинских клиник и в интервью экспертов.
По-научному обвисание груди называется мастоптозом, его степень определяют по положению соска относительно складки, где нижняя поверхность груди крепится к грудной клетке. Мастоптоз — это естественный эффект старения, связанный с возрастным снижением уровня женского полового гормона эстрогена. Как выяснили учёные, на обвисание груди влияет возраст (чем старше женщина, тем больше возрастных изменений претерпевает её тело), значительная (более 20 кг) потеря веса ранее, постоянный высокий индекс массы тела, большой размер груди, количество беременностей и курение. При этом грудное вскармливание, набор веса во время беременности и отсутствие регулярных физических упражнений не влияют на риск мастоптоза. Обвисание происходит быстрее и более выражено в период менопаузы и у женщин с патологиями, влияющими на выработку коллагена (например, с синдромом Элерса — Данлоса).
Для того чтобы понимать механизм поддержки (или обвисания) груди, нужно разобраться в самой её структуре. Грудь состоит из молочных желёз, молочных протоков, жировой ткани и связок Купера. Мышц в самой груди при этом нет, поэтому упражнениями саму грудь "накачать" невозможно. Все упражнения для улучшения формы груди предназначены для мышц, к которым грудь крепится. Жировая и железистая ткань распределены неравномерно, более того, соотношение этих типов тканей в груди меняется в течение жизни. Так, в период беременности и лактации железистая ткань разрастается, а после завершения грудного вскармливания претерпевает обратное развитие, то есть жировой ткани снова становится больше. Чтобы предотвратить обвисание груди, бюстгальтер должен был бы влиять именно на связки и распределение определённых типов тканей внутри груди.
Однако выводы учёных свидетельствуют о том, что этого, по всей видимости, не происходит. Одно из первых исследований об изменениях формы груди при отказе от бюстгальтера опубликовали японские врачи в 1990 году. Они набрали 11 волонтёрок, которым вначале на три месяца предложили носить профессионально подобранное бельё, а затем ещё на три месяца отказаться от этого предмета гардероба вовсе. Выяснилось, что после трёх месяцев без ношения белья грудь была выше и более упругой, чем даже после ношения правильного бюстгальтера.
В 2003 году французский спортивный врач Летиция Пьеро опубликовала данные, собранные в ходе наблюдения за 33 спортсменками в возрасте от 18 до 25 лет, которые тренировались не меньше четырёх часов в день и согласились на год отказаться от ношения бюстгальтера. За этот период врач провела замеры различных параметров груди четыре раза. Измерения показали отсутствие мастоптоза, лучшую упругость груди и развитие мышц, к которым прикреплена молочная железа. Врач предположила, что эти изменения были связаны с укреплением соединительной ткани, которая адаптировалась к новым механическим напряжениям, вызванным прекращением ношения бюстгальтера.
В 2009 году выводы Пьеро подтвердил другой французский врач — Оливье Руссель, наблюдавший за 50 женщинами на протяжении трёх лет после отказа от ношения бюстгальтера. Грудь волонтёрок не обвисала, ткани не растягивались, а, напротив, становились более упругими.
В 2013 году французские учёные поделились предварительными выводами своих исследований о том, что происходит с грудью тех, кто отказывается от ношения бюстгальтера. На протяжении 15 лет исследователи наблюдали за 330 волонтёрками в возрасте от 18 до 35 лет, которые приняли решение отказаться от ношения этого предмета гардероба. Профессор спортивной медицины Жан-Дени Руйон, руководивший исследованием, сообщил изданию The Local, что "с медицинской, физиологической, анатомической точки зрения грудь не получает никакой пользы от отказа в гравитации". Напротив, поясняет он, "поддерживающие ткани не будут развиваться, а, скорее, будут уменьшаться в размерах, что постепенно ухудшит состояние груди". По подсчётам французских учёных, после отказа от ношения бюстгальтера соски волонтёрок в среднем поднимались относительно уровня плеч на 7 мм в год. Однако сами исследователи подчёркивают ограниченность своих выводов: выборка была нерепрезентативной для всего населения, более того, отказ от этого предмета гардероба вряд ли радикально поможет 45-летней женщине с лишним весом и несколькими детьми.
Выводы Руйона при этом подверглись критике со стороны феминистского сообщества. Во-первых, активисток смутило, что исследование о груди проводил профессор-мужчина. Во-вторых, как пишет, например, колумнистка The Guardian Дебора Орр, "женщины носят бюстгальтеры не по медицинским, физиологическим и анатомическим причинам. Мы носим их по психологическим, эстетическим и практическим причинам".
Экспериментальные данные учёных поддерживают и специалисты здравоохранения. Например, Сьюзан Лав, американский хирург и исследовательница рака молочной железы, в своей работе "Книга о груди доктора Сьюзан Лав" называет убеждение о том, что ношение бюстгальтера укрепляет грудь и предотвращает её возможное провисание, ошибочным. "Она провисает из-за соотношения жира и других тканей в груди, и ни один бюстгальтер этого не меняет", — подчёркивает доктор. Роберт Манселл, профессор хирургии в Университетском госпитале Уэльса, также говорит, что "ношение бюстгальтера не предотвращает провисание груди. Растяжение связок в груди и провисание происходит само по себе в зрелом возрасте, основная причина этого — вес самой груди, и то, что её обладательницы носят бюстгальтеры, никак не предотвращает эти изменения". Доктор медицины Кассанн Блейк в материале на сайте Клиники Кливленда, некоммерческого медицинского научного центра, называет идею о связи ношения бюстгальтера с формой груди мифом. А научный журналист Дебора Франклин сравнивает ее с ранее распространённым похожим убеждением в отношении корсета.
При этом эксперты не считают бюстгальтер абсолютным злом и чаще всего не призывают полностью отказаться от его ношения. Научно доказано, что, вопреки распространённым заблуждениям, тесное бельё неспособно спровоцировать рак молочной железы. Более того, специалисты советуют обращать внимание на комфорт самой женщины, в том числе психологический. Тем, кто имеет большую грудь и занимается спортом, может быть комфортнее делать это в бюстгальтере. И хотя целая индустрия производит и предлагает лосьоны, кремы и специальные бюстгальтеры, уменьшающие провисание груди, назвать эти методы эффективными нельзя. Только косметическая хирургия с применением имплантатов и инъекций способна устранить мастоптоз. При этом замедлить естественные процессы старения груди всё-таки возможно. Для этого необходимо следить за своим весом, правильно питаться, не курить, поддерживать хорошую физическую форму и использовать солнцезащитный крем, чтобы предотвратить старение кожи груди.
Таким образом, идея о том, что ношение бюстгальтера защитит грудь от обвисания, — не более чем очередной псевдомедицинский миф. Нет никаких научных данных, подтверждающих такую позицию. Более того, выводы учёных показывают, что именно отказ от ношения этого предмета гардероба может улучшить внешний вид и форму груди. Находящиеся в покое при поддержке бюстгальтера связки и мышцы, лишившись поддержки, только укрепляются, что делает грудь более подтянутой.
Неправда
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