Правда ли, что ношение бюстгальтера защищает от обвисания груди?

Выводы Руйона при этом подверглись критике со стороны феминистского сообщества. Во-первых, активисток смутило, что исследование о груди проводил профессор-мужчина. Во-вторых, как пишет, например, колумнистка The Guardian Дебора Орр, "женщины носят бюстгальтеры не по медицинским, физиологическим и анатомическим причинам. Мы носим их по психологическим, эстетическим и практическим причинам".

Экспериментальные данные учёных поддерживают и специалисты здравоохранения. Например, Сьюзан Лав, американский хирург и исследовательница рака молочной железы, в своей работе "Книга о груди доктора Сьюзан Лав" называет убеждение о том, что ношение бюстгальтера укрепляет грудь и предотвращает её возможное провисание, ошибочным. "Она провисает из-за соотношения жира и других тканей в груди, и ни один бюстгальтер этого не меняет", — подчёркивает доктор. Роберт Манселл, профессор хирургии в Университетском госпитале Уэльса, также говорит, что "ношение бюстгальтера не предотвращает провисание груди. Растяжение связок в груди и провисание происходит само по себе в зрелом возрасте, основная причина этого — вес самой груди, и то, что её обладательницы носят бюстгальтеры, никак не предотвращает эти изменения". Доктор медицины Кассанн Блейк в материале на сайте Клиники Кливленда, некоммерческого медицинского научного центра, называет идею о связи ношения бюстгальтера с формой груди мифом. А научный журналист Дебора Франклин сравнивает ее с ранее распространённым похожим убеждением в отношении корсета.

При этом эксперты не считают бюстгальтер абсолютным злом и чаще всего не призывают полностью отказаться от его ношения. Научно доказано, что, вопреки распространённым заблуждениям, тесное бельё неспособно спровоцировать рак молочной железы. Более того, специалисты советуют обращать внимание на комфорт самой женщины, в том числе психологический. Тем, кто имеет большую грудь и занимается спортом, может быть комфортнее делать это в бюстгальтере. И хотя целая индустрия производит и предлагает лосьоны, кремы и специальные бюстгальтеры, уменьшающие провисание груди, назвать эти методы эффективными нельзя. Только косметическая хирургия с применением имплантатов и инъекций способна устранить мастоптоз. При этом замедлить естественные процессы старения груди всё-таки возможно. Для этого необходимо следить за своим весом, правильно питаться, не курить, поддерживать хорошую физическую форму и использовать солнцезащитный крем, чтобы предотвратить старение кожи груди.

Таким образом, идея о том, что ношение бюстгальтера защитит грудь от обвисания, — не более чем очередной псевдомедицинский миф. Нет никаких научных данных, подтверждающих такую позицию. Более того, выводы учёных показывают, что именно отказ от ношения этого предмета гардероба может улучшить внешний вид и форму груди. Находящиеся в покое при поддержке бюстгальтера связки и мышцы, лишившись поддержки, только укрепляются, что делает грудь более подтянутой.

Неправда