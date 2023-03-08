Суд Европейского союза отменил санкции против матери Пригожина

Суд Европейского союза удовлетворил иск матери российского бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к российскому президенту. В среду, 8 марта, суд в Люксембурге отменил санкции в отношении Виолетты Пригожиной, введенные в феврале 2022 года из-за агрессии РФ против Украины.

Даже если основатель ЧВК "Вагнер" несет ответственность за действия, нарушающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, связь Пригожиной с ее сыном, установленная на момент принятия санкций, "основана исключительно на семейных отношениях и, следовательно, недостаточна, чтобы оправдать ее включение в оспариваемые списки", отмечается в решении суда ЕС.

#EUGeneralCourt annuls the restrictive measures applied to Violetta Prigozhina, mother of Yevgeniy Prigozhin, in the context of Russia’s war against #Ukraine 👉https://t.co/ATb3CgbPxg — EU Court of Justice (@EUCourtPress) March 8, 2023

Мать Евгения Пригожина подала иск в апреле

Евросоюз внес мать Евгения Пригожина в черный список 23 февраля 2022 года. При этом страны ЕС исходили из того, что она "поддерживает действия и политическую стратегию, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". В апреле она подала иск против введения в отношении нее санкций.