За неделю с 27 февраля по 5 марта число новых случаев Covid-19 в Латвии увеличилось на 13,9%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Латвии растет заболеваемость Covid-19
В Латвии растет заболеваемость Covid-19
На прошлой неделе было зарегистрировано 180 случаев заражения Covid-19, тогда как неделей ранее - 158. За неделю было сделано 1418 тестов, что на 2,8% меньше, чем неделей ранее. Доля положительных тестов составила 12,7%, что на 1,9% больше.
При этом число пациентов, госпитализированных с подтвержденной инфекцией Covid-19, увеличилось на 16,2%.
На прошлой неделе было зарегистрировано шесть скончавшихся пациентов с коронавирусом, в то время как неделей ранее - семь.
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