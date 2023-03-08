В Латвии растет заболеваемость Covid-19

На прошлой неделе было зарегистрировано 180 случаев заражения Covid-19, тогда как неделей ранее - 158. За неделю было сделано 1418 тестов, что на 2,8% меньше, чем неделей ранее. Доля положительных тестов составила 12,7%, что на 1,9% больше.

При этом число пациентов, госпитализированных с подтвержденной инфекцией Covid-19, увеличилось на 16,2%.

На прошлой неделе было зарегистрировано шесть скончавшихся пациентов с коронавирусом, в то время как неделей ранее - семь.