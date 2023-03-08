Видео ⟩ Слишком сильная метель: под Сабиле на дороге встали автомобили и автобус

Напомним, вечером в среду и в ночь на четверг во многих регионах Латвии начиная с северо-запада ожидаются сильные метели, которые местами перерастут в снежную бурю, прогнозируют синоптики.

На большей части страны ожидается западный ветер порывами до 17-22 метров в секунду, в Курземе и на Видземском побережье - до 23-27 метров в секунду. Ночью ветер ослабнет.

Ожидается, что снежная буря затронет северные и центральные регионы Курземе и юго-запад Видземе. Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Вентспилсе.