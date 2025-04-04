Sadales tīkls восстановило подачу электроэнергии в Риге

В пятницу в 12:30 в электросети среднего напряжения было зарегистрировано технологическое нарушение, которое повлияло на электроснабжение около 2200 клиентов Sadales tīkls в Риге - на улицах Юглас, Мурьяню, Малиенас и Брайла.

У большинства потребителей - около 1900 клиентов - подача электроэнергии была восстановлена в 13:45, у остальных - в 15:40.