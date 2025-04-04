Пт, 4.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Sadales tīkls восстановило подачу электроэнергии в Риге

Линии электропередачи
Линии электропередачи Фото: Zane Bitere / LETA

В рижском районе Югла восстановлено электроснабжение клиентов оператора системы распределения электроэнергии Sadales tīkls, сообщили агентству LETA представители предприятия.

В пятницу в 12:30 в электросети среднего напряжения было зарегистрировано технологическое нарушение, которое повлияло на электроснабжение около 2200 клиентов Sadales tīkls в Риге - на улицах Юглас, Мурьяню, Малиенас и Брайла.

У большинства потребителей - около 1900 клиентов - подача электроэнергии была восстановлена в 13:45, у остальных - в 15:40.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх