Коронавирус: cпецкомитет Конгресса США начал слушания о происхождении Covid-19

По некоторым оценкам, вирус перешел межвидовой барьер между животным и человеком именно в Ухане, возможно на том самом рынке, где продавалось множество живых зверей и птиц, и который находится в непосредственной близости от Института вирусологии, одного из ведущих мировых исследовательских центров, где в тот момент как раз изучали коронавирус.

По словам доктора Редфилда, там, причем на деньги американских налогоплательщиков, как раз и велись те самые исследования.

Не далее как на прошлой неделе шеф ФБР Кристофер Рей также говорил о том, что наиболее вероятным источником ковида бюро считает утечку в одной из китайских лабораторий.

А чуть ранее примерно о том же - о вероятной утечке в одной из лабораторий Уханя - заявило министерство энергетики США, в ведении которого находятся все биолаборатории страны. Министерство при этом подчеркнуло, что пришло к такому выводу с "низким уровнем уверенности".

В ответ многие ведущие специалисты, занимающиеся изучением этого вируса, поспешили отметить, что на самом деле нет никаких новых научных свидетельств, подтверждающих гипотезу о лабораторной утечке.