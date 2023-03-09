В Литве, недалеко от города Казлу-Руда, произошла авария с участием армейской техники и военных, сообщает портал 15min.
Фото и видео ⟩ В Литве попали в аварию три армейских автомобиля. Восемь военных госпитализированы
ДТП произошло во вторник, 7 марта. По информации полиции, в аварию попали несколько армейских автомобилей и один гражданский.
На место аварии выехали все экстренные спасательные службы - пожарные, медики и полиция. В результате аварии восемь военных получили ранения.
Позже полиция выяснила, что в аварию попали четыре автомобиля - три армейских и один Audi A4. Ранения получили солдаты, находившиеся в машине, которая вылетела в кювет и перевернулась.
По предварительной информации, автомобиль Audi остановился на перекрестке, чтобы повернуть налево, и один из армейских автомобилей врезался в него сзади. Тем временем вторая армейская машина, попытавшись избежать столкновения, вылетела за пределы дороги и перевернулась. В свою очередь, третья армейская машина врезалась в заднюю часть первой, потому что не смогла избежать столкновения.
Раненые военнослужащие были доставлены в Мариямпольскую больницу. Они серьезно не пострадали и были выписаны из госпиталя в среду утром. Попавшим в аварию солдатам от 20 до 23 лет.
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