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Фото и видео ⟩ В Литве попали в аварию три армейских автомобиля. Восемь военных госпитализированы

rus.tvnet.lv
В Литве попали в аварию три армейских автомобиля. Восемь военных госпитализированы
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Фото: 15min.lt aculiecinieks

В Литве, недалеко от города Казлу-Руда, произошла авария с участием армейской техники и военных, сообщает портал 15min.

ДТП произошло во вторник, 7 марта. По информации полиции, в аварию попали несколько армейских автомобилей и один гражданский.

Фото: 15min.lt aculiecinieks

На место аварии выехали все экстренные спасательные службы - пожарные, медики и полиция. В результате аварии восемь военных получили ранения.

Позже полиция выяснила, что в аварию попали четыре автомобиля - три армейских и один Audi A4. Ранения получили солдаты,  находившиеся в машине, которая вылетела в кювет и перевернулась.

Фото: 15min.lt aculiecinieks

По предварительной информации, автомобиль Audi остановился на перекрестке, чтобы повернуть налево, и один из армейских автомобилей врезался в него сзади. Тем временем вторая армейская машина, попытавшись избежать столкновения, вылетела за пределы дороги и перевернулась. В свою очередь, третья армейская машина врезалась в заднюю часть первой, потому что не смогла избежать столкновения.

Раненые военнослужащие были доставлены в Мариямпольскую больницу. Они серьезно не пострадали и были выписаны из госпиталя в среду утром. Попавшим в аварию солдатам от 20 до 23 лет.

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