Латвийский режиссер и бывший творческий директор ныне закрытого Первого Балтийского канала (ПБК) Жаклина Циновска призналась, что ей стыдно за российского актера Дмитрия Харатьяна, с которым она в свое время сдружилась, ведь он стал настоящим рупором пропаганды Кремля, пишет Privātā Dzīve.
Жаклина Циновска о Харатьяне: "Я очень разочарована. Мне стыдно"
В 2006 году Жаклина Циновска получила контакты Дмитрия Харатьяна от одного из московских журналистов. Тогда актер неожиданно согласился сниматься в ее сериале "Разум или инстинкт". Он играл Владимира Рудзинскиса, чьи предки - латыши, попавшие в Россию во время Первой мировой войны. "В фильме я играю русского, в котором течет и латышская кровь. Рудзинскис - "рудзи" - "рожь", - говорил о съемках Харатьян в 2006 году газете "Час". За время съемок Циновска и Харатьян очень сдружились.
22 февраля в Москве на стадионе "Лужники" прошел концерт-митинг, на котором, кроме президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине, выступили артисты, поддержавшие военные действия Кремля. Со сцены в "патриотичном" ключе прозвучала культовая песня Виктора Цоя "Группа крови". Вместе с другими звездами-пропагандистами ее исполнял Дмитрий Харатьян.
"Что мне о нем сказать? Не хочется ничего. Могу сказать только несколько слов. Я очень разочарована. Мне стыдно за него", - сказала Циновска.
Сейчас она находится в Украине, где снимает фильм об ужасах войны. После того, что Жаклина узнала о действиях актера в РФ, она не хочет иметь с ним ничего общего.
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