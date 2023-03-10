Жаклина Циновска о Харатьяне: "Я очень разочарована. Мне стыдно"

В 2006 году Жаклина Циновска получила контакты Дмитрия Харатьяна от одного из московских журналистов. Тогда актер неожиданно согласился сниматься в ее сериале "Разум или инстинкт". Он играл Владимира Рудзинскиса, чьи предки - латыши, попавшие в Россию во время Первой мировой войны. "В фильме я играю русского, в котором течет и латышская кровь. Рудзинскис - "рудзи" - "рожь", - говорил о съемках Харатьян в 2006 году газете "Час". За время съемок Циновска и Харатьян очень сдружились.

22 февраля в Москве на стадионе "Лужники" прошел концерт-митинг, на котором, кроме президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине, выступили артисты, поддержавшие военные действия Кремля. Со сцены в "патриотичном" ключе прозвучала культовая песня Виктора Цоя "Группа крови". Вместе с другими звездами-пропагандистами ее исполнял Дмитрий Харатьян.

"Что мне о нем сказать? Не хочется ничего. Могу сказать только несколько слов. Я очень разочарована. Мне стыдно за него", - сказала Циновска.

Сейчас она находится в Украине, где снимает фильм об ужасах войны. После того, что Жаклина узнала о действиях актера в РФ, она не хочет иметь с ним ничего общего.