Внимание! Мошенники от имени VID рассылают "уведомления о возврате налогов"

Cert.lv призывает латвийцев быть бдительными, так как мошенники рассылают SMS-сообщения о возврате налогов от имени VID.

Уведомление содержит ссылку на фишинговый веб-сайт, который может выглядеть, как интернет-банк SEB и Luminor.

Целью мошенников является получение данных доступа к интернет-банку, подчеркивает Cert.lv.

Наблюдаются сбои в работе единой платформы госучреждений

В настоящее время на сайтах единой платформы государственных учреждений наблюдаются сбои, свидетельствуют данные агентства LЕТА.

Нарушен доступ на сайты ряда государственных учреждений, в том числе министерств, Бюро по надзору за закупками, Центра прав потребителей, Продовольственно-ветеринарной службы, Службы государственных доходов и других сайтов с доменом gov.lv.

Представители учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv сообщили, что учреждение проинформировано о временной недоступности сайтов ряда госучреждений. Хотя у Cert.lv имеются данные о техническом сбое, который повлек эти проблемы, в сотрудничестве с обслуживающими систему компаниями будет проведено расследование ситуации.

В то же время несколько источников информации, используемых Cert.lv, указывают на то, что ряд ресурсов государственных учреждений Латвии включен в список актуальных целей DDoS-атак киберактивистов, поддерживающих агрессивную политику России.

⚠ Aicinām iedzīvotājus būt modriem, jo aktivizējušies krāpnieki, kas @vid_gov vārdā sūta SMS paziņojumus par nodokļu atmaksu. Paziņojumā iekļauta saite, kas ved uz pikšķerēšanas vietni, kas imitē SEB i-banku (arī Luminor). Krāpnieku mērķis - izgūt bankas piekļuves datus. pic.twitter.com/eEds52MyHl — CERT (@certlv) March 9, 2023