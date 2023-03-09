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Внимание! Мошенники от имени VID рассылают "уведомления о возврате налогов"

rus.tvnet.lv
Внимание! Мошенники от имени VID рассылают "уведомления о возврате налогов"
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Мобильный телефон. Иллюстративное фото
Мобильный телефон. Иллюстративное фото Фото: Motortion Films/shutterstock.com

Учреждение по предотвращению инцидентов в области безопасности информационных технологий в Латвии Cert.lv предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Службы государственных доходов (VID), пишет Cert.lv в Twitter.

Cert.lv призывает латвийцев быть бдительными, так как мошенники рассылают SMS-сообщения о возврате налогов от имени VID.

Уведомление содержит ссылку на фишинговый веб-сайт, который может выглядеть, как интернет-банк SEB и Luminor.

Целью мошенников является получение данных доступа к интернет-банку, подчеркивает Cert.lv.

Наблюдаются сбои в работе единой платформы госучреждений

В настоящее время на сайтах единой платформы государственных учреждений наблюдаются сбои, свидетельствуют данные агентства LЕТА.

Нарушен доступ на сайты ряда государственных учреждений, в том числе министерств, Бюро по надзору за закупками, Центра прав потребителей, Продовольственно-ветеринарной службы, Службы государственных доходов и других сайтов с доменом gov.lv.

Представители учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv сообщили, что учреждение проинформировано о временной недоступности сайтов ряда госучреждений. Хотя у Cert.lv имеются данные о техническом сбое, который повлек эти проблемы, в сотрудничестве с обслуживающими систему компаниями будет проведено расследование ситуации.

В то же время несколько источников информации, используемых Cert.lv, указывают на то, что ряд ресурсов государственных учреждений Латвии включен в список актуальных целей DDoS-атак киберактивистов, поддерживающих агрессивную политику России.

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