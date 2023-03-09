Разведка: Россия готова продолжать войну в Украине еще два года

"По оценкам, эти изменения позволят увеличить численность личного состава, вооружения и боевой техники в пределах нынешнего Западного военного округа на 30-50%", - говорится в документе. Однако разведка подчеркивает, что эти изменения возможны только в долгосрочной перспективе - от пяти до десяти лет, хотя сама Россия обещает провести реформу к 2026 году.

Россия также решила провести учения на два года раньше и в этом году провести учения "Запад-2023". Эти учения каждый раз вызывают беспокойство Литвы из-за риска непреднамеренных инцидентов. По мнению ДГБ и ВДОС, эти изменения, скорее всего, являются попыткой России лучше оснастить свои вооруженные силы для долгосрочной конфронтации с Западом в ответ на планируемое вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Оценка угроз также указывает на гораздо большее, чем планировалось, увеличение оборонного бюджета России. В этом году он достигнет одного триллиона рублей (около 12,4 млрд евро), но в действительности он будет на треть больше из-за засекреченных ассигнований. Разведведомства также подчеркивают, что на безопасность Литвы и других стран НАТО негативно влияет тот факт, что Россия имеет возможность в любой момент перебросить необходимые силы в Беларусь.

Они констатируют, что в случае конфликта с Западом Россия будет иметь неограниченный доступ к белорусской территории, воздушному пространству и инфраструктуре, а также получит военную поддержку от Минска.