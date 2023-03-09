Россия готова продолжать войну в Украине еще два года, говорит глава литовской военной разведки.
Разведка: Россия готова продолжать войну в Украине еще два года
"Ресурсов, которыми располагает Россия сегодня, по нашим оценкам, хватило бы на войну такой же интенсивности, как сегодня, еще на два года", - сказал на пресс-конференции в четверг, 9 марта, директор Второго департамента оперативных служб (ВДОС) при Министерстве обороны, полковник Элегиюс Паулавичюс.
По мнению спецслужб, Россия при Владимире Путине "становится все более тоталитарной, но война подтачивает политические и экономические основы режима".
Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года, что повлекло международное осуждение и беспрецедентные санкции. В обнародованной в четверг Департаментом госбезопасности (ДГБ) и ВДОС оценке угроз говорится, что война обнажила неэффективность и коррупцию российского режима, высветила недостатки его военной мощи и показала, что стране не хватает способности обеспечить собственное экономическое и технологическое развитие.
Зависимость России от экспорта энергоресурсов возросла, и альтернативы этой экономической модели не существует, говорится в документе. "Западные санкции не привели к внезапному краху экономики, но экономические проблемы России: зависимость от экспорта сырья, неэффективная логистика, сокращение производства из-за нехватки комплектующих и технологий, дефицит бюджета, - постоянно растут и, вероятно, продолжат расти в ближайшем будущем", - заявляют ДГБ и ВДОС.
Недовольство россиян будет расти
По данным разведки, хотя большинство населения России пассивно поддержало войну, прошлогодняя мобилизация показала, что поддержка не так сильна, как это хочет представить пропаганда режима. Согласно оценке угроз, недовольство политикой режима в настоящее время носит пассивный характер, мобилизации люди в основном избегают, имеют место жалобы на плохое обеспечение и беспорядок в армии.
"Однако российское общество начинает меньше доверять пропаганде, растет число сторонников мирных переговоров. Кроме того, экономическая ситуация также ухудшается, что, вероятно, усилит недовольство политикой Кремля в ближайшем будущем", - говорится в оценке угроз.
Согласно документу, будущее России вызывает беспокойство у чиновников и крупного бизнеса. Разведывательное сообщество утверждает, что обычные в прошлом практики режима: имитация демократических процедур, конкуренция между кремлевскими группировками и коррупционная деятельность олигархов в России и за рубежом, - не смогут продолжаться в условиях усиления тоталитарных тенденций режима и государственного контроля над экономикой.
По мнению департаментов, не исключено, что неудачи на поле боя, дальнейшая мобилизация и резкое ухудшение экономической ситуации будут иметь негативные последствия для стабильности режима. "Вероятной альтернативой режиму Путина является другой авторитарный режим, который в среднесрочной перспективе сохранит Россию как источник нестабильности и угроз в регионе", - говорится в оценке угроз.
Предстоит усиление Западного военного округа
Разведка также указывает на реорганизацию вооруженных сил России, представленную Министерством обороны РФ в декабре, которая усилит потенциал России в отношении Запада. Москва объявила о планах увеличить предельную численность военнослужащих еще на 350 тыс. человек, сформировать три новые мотострелковые дивизии и реорганизовать нынешние семь мотострелковых бригад в дивизии, то есть усилить их в три раза.
"По оценкам, эти изменения позволят увеличить численность личного состава, вооружения и боевой техники в пределах нынешнего Западного военного округа на 30-50%", - говорится в документе. Однако разведка подчеркивает, что эти изменения возможны только в долгосрочной перспективе - от пяти до десяти лет, хотя сама Россия обещает провести реформу к 2026 году.
Россия также решила провести учения на два года раньше и в этом году провести учения "Запад-2023". Эти учения каждый раз вызывают беспокойство Литвы из-за риска непреднамеренных инцидентов. По мнению ДГБ и ВДОС, эти изменения, скорее всего, являются попыткой России лучше оснастить свои вооруженные силы для долгосрочной конфронтации с Западом в ответ на планируемое вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Оценка угроз также указывает на гораздо большее, чем планировалось, увеличение оборонного бюджета России. В этом году он достигнет одного триллиона рублей (около 12,4 млрд евро), но в действительности он будет на треть больше из-за засекреченных ассигнований. Разведведомства также подчеркивают, что на безопасность Литвы и других стран НАТО негативно влияет тот факт, что Россия имеет возможность в любой момент перебросить необходимые силы в Беларусь.
Они констатируют, что в случае конфликта с Западом Россия будет иметь неограниченный доступ к белорусской территории, воздушному пространству и инфраструктуре, а также получит военную поддержку от Минска.
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