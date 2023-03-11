"Другие дети назовут меня бездомным": в Ирландии без дома осталась уроженка Латвии

Правительство Ирландии решило не продлевать запрет на выселение, который с апреля больше не будет действовать. Из-за этого семья из шести человек рискует стать бездомной.

Дом уже три года арендует уроженка Латвии Анна (имя изменено) с мужем и четырьмя детьми. Однако в настоящее время домовладелец продает дом. Анна и ее семья должны вернуть ключи от жилища 12 апреля. Семья не имеет другого места жительства.

"Я боюсь, что другие дети назовут меня бездомным",

- сказал восьмилетний сын женщины.

Анна переехала в Ирландию из Латвии 16 лет назад. Пока ее муж будет искать новое место жительства, она с детьми вернется на родину. Сын Анны расстроен ситуацией, потому что не хочет менять школу, где у него осталось много друзей.

"Он говорит об этом каждый день. Не проходит и дня, чтобы он не говорил об этом. "Мама, пожалуйста, ты можешь найти дом рядом со школой? Чтобы мне не пришлось ее менять". Я говорю, что делаю все возможное. Мы ищем дом в этом же месте, но пока ничего не получается", - говорит Анна.

Семья начала искать дом в сентябре. Анна посмотрела уже пять домов.

"Последний дом, который я смотрела, был в Лукане, чтобы посмотреть на него, в очереди стояло около 100 человек. Я отчаиваюсь, потому что каждый раз, когда я отправляю электронное письмо, никто не отвечает", - говорит Анна.

Женщина подумывает о том, чтобы отправить свою семью в аварийный приют.

"Если это место не подойдет для моих детей, к сожалению, мне придется покинуть страну. Пока муж не найдет дом, другого выхода нет", - говорит Анна.