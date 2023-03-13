В Бахмуте идут тяжелые бои за центр города

Бахмут, в котором до войны жило примерно 70 000 человек, стал эпицентром боев, и российские военные силы, особенно группировка наемников ЧВК "Вагнер", изо всех сил пытаются занять город, постепенно добиваясь успехов.

"Наемники из ЧВК "Вагнер" наступают на Бахмут на нескольких направлениях, пытаются прорвать оборону украинских войск и продвинуться к центральным районам города. В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимый ущерб врагу.

Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город", - сообщил утром 13 марта командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Информация о тяжелых боях за центр города поступает и от ЧВК "Вангер".

По данным американского Института изучения войны, на 8 марта российскими войсками контролировалось около 50% территории Бахмута Донецкой области, отмечает Русская служба ВВС.

Битва за Бахмут оказалась самой длительной и кровопролитной в этой войне, начавшейся 24 февраля 2022 года.