В понедельник и вторник Латвию с государственным визитом посещает великий герцог Люксембурга Анри, сообщили в канцелярии президента Эгила Левитса.
Фото ⟩ С визитом в Латвию прибыл великий герцог Люксембурга
С визитом в Латвию прибыл великий герцог Люксембурга
В ходе визита запланированы встречи великого герцога Люксембурга с президентом, спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Также планируется, что великий герцог Анри посетит Музей оккупации и Латвийскую национальную библиотеку, а вместе с Левитсом откроет латвийско-люксембургский бизнес-форум.
Великий герцог Люксембурга Анри правит с 2000 года.
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