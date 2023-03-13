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Фото ⟩ С визитом в Латвию прибыл великий герцог Люксембурга

rus.tvnet.lv/LETA
С визитом в Латвию прибыл великий герцог Люксембурга
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Эгил Левитс и великий герцог Люксембурга Анри на официальной церемонии встречи у Рижского замка.
Эгил Левитс и великий герцог Люксембурга Анри на официальной церемонии встречи у Рижского замка. Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник и вторник Латвию с государственным визитом посещает великий герцог Люксембурга Анри, сообщили в канцелярии президента Эгила Левитса.

В ходе визита запланированы встречи великого герцога Люксембурга с президентом, спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Также планируется, что великий герцог Анри посетит Музей оккупации и Латвийскую национальную библиотеку, а вместе с Левитсом откроет латвийско-люксембургский бизнес-форум.

Великий герцог Люксембурга Анри правит с 2000 года.

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