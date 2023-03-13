Стивен Сигал примет участие в учреждении движения "русофилов"

Идею также поддержал МИД России. Вместе со Стивеном Сигалом, много лет живущим в России, в организации будет участвовать и сам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Тем временем в самой Болгарии Малинов обвиняется в шпионаже и недавно попал под санкции США за подкуп судьи, позволившего ему покинуть страну для получения награды от президента России Владимира Путина. К этому судье также применены санкции.

В феврале Вашингтон также ввел санкции в отношении подконтрольной Малинову партии "Русофилы за возрождение Отечества".

Малинов говорит, что Путин выразил поддержку созданию международного движения "русофилов" во время их встречи еще в ноябре 2019 года.

Пока неизвестно, вернется ли Малинов в Болгарию после учредительного съезда.

Целью созданного движения является объединение всех "истинных патриотов" из разных стран, разделяющих "любовь к России и ее культуре, и стремящихся к многополярному миру, основанному на традициях народов", - заявил Константин Малофеев,

владелец крайне реакционного российского телеканала "Царьград ТВ", который также примет участие в учредительном съезде нового движения.

27 февраля, участвуя в программе "Большая игра" Первого канала российского телевидения, Малинов заявил, что те, кто называет Москву агрессором, являются "варварами, русофобами и современными фашистами".

При этом на огромном экране показывали кадры из Болгарии, на которых люди в футболках с надписью "Путин - наш президент" топтали флаг ЕС.