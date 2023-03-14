VDD предупреждает о возможных провокациях на мероприятиях 16 марта

С приближением 16 марта VDD совместно с Государственной полицией, как и в предыдущие годы, работает в усиленном режиме, чтобы вовремя выявить и предотвратить возможные провокации. Также 16 марта служба усилит мониторинг ситуации как в местах проведения мероприятий, так и в информационном пространстве.

VDD призывает людей при столкновении с провокационными действиями 16 марта не реагировать на них и информировать ответственные службы.

Те, кто располагает информацией о запланированных на 16 марта незаконных действиях, могут сообщить об этом в VDD по телефону 67 208 964 или электронной почте dd@vdd.gov.lv в любое время суток.

С другой стороны, тех, кто станет 16 марта свидетелями подобных действий, просят немедленно сообщать об этом в Государственную полицию по телефону 112.

VDD напоминает, что за такие публичные действия, как публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, против мира и военных преступлений, призывы к геноциду, агрессивной войне, действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщалось, в Рижское самоуправление поступила заявка на возложение цветов к памятнику Свободы 16 марта, когда часть населения отмечает день памяти легионеров, погибших во Второй мировой войне.

Заявку подало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvia, которое хочет организовать шествие от церкви Св. Иоанна в Риге к памятнику Свободы, где планируется возложение цветов. Такие мероприятия проводятся каждый год.

Планируется, что в мероприятии примут участие 100 человек.

Других заявок на организацию мероприятий 16 марта не поступало, хотя активисты, называющие себя антифашистами, и в предыдущие годы пытались организовать мероприятия в этот день.