Премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник на заседании правительства выразил удивление в связи с тем, что у правительства просят согласия на покрытие выросших под влиянием войны расходов на второй этап развития корпуса А Клинической университетской больницы им П. Страдиня (PSKUS), сообщает агентство LETA.
Кариньша на заседании Кабмина удивил и разозлил рост затрат на строительство больницы Страдиня
Выслушав подготовленное Министерством здравоохранения информативное сообщение, Кариньш выразил тревогу по поводу необходимого для развития корпуса А финансирования, заявив, что "подрядчик затягивает строительство, пока все дорожает, в результате чего государство платит все больше".
В сообщении Минздрава отмечается, что под влиянием войны России в Украине на рынке строительства возникло удорожание в размере 16,291 миллиона евро, которое ни больница, ни подрядчик - предприятие Velve - ранее не могли прогнозировать. В то же время необходимо продлить срок договора на строительные работы до 1 июня 2024 года.
"Мы живем в стране, в которой строитель может использовать госбюджет? Не получается ли так, что строитель фактически использует деньги налогоплательщиков и просто добивается большей суммы?" - спросил премьер.
Кроме того, он поинтересовался, не являются ли строители "теми же самыми картельщиками".
Заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин указал, что подрядчик проекта - предприятие Velve, в свою очередь генеральный прокурор Юрис Стуканс пояснил премьеру, что Velve - одно из вовлеченных в картель предприятий, однако компания признала свое участие к картеле и единственная из всех уплатила штраф.
Стуканс указал, что похожая ситуация с удорожанием была и при строительстве Национальной библиотеки, когда строители потребовали наценку в результате удорожания, однако государство принудило закончить проект с ранее назначенным финансированием. В то же время генпрокурор указал, что важно понимать, что написано в договоре в отношении удорожания.
Министр экономики Илзе Индриксоне напомнила, что с Velve сняты ограничения, так как фирма признала свою вину и уплатила штраф.
Во время дискуссии на заседании правительства премьер риторически спросил, кто возьмет на себя ответственность, "если окажется, что эти деньги госбюджета растрачены".
Он также не знает, "может ли кабинет вообще принять такое решение".
Стуканс подтвердил, что классически Кабинет министров такое решение принимать не может, однако следует уточнить, для чего оно необходимо.
В свою очередь Книгин указал, что договор заключала больница, которая и возьмет на себя ответственность, в свою очередь, такое решение необходимо, так как, "принимая во внимание, что это объект структурных фондов, важно его ускорить. Со стороны правительства необходимо подтверждение, что больница может использовать финансирование на следующий период, предусмотренное для корпуса B".
В конце дискуссии Кариньш уточнил, что "правительство не решает, оправданно удорожание или нет, за это отвечает больница, которая является заказчиком проекта".
"Мы решаем, согласны ли мы с тем, что деньги из еврофондов могут быть использованы таким образом. Это, по сути, технический вопрос", - указал Кариньш.
Напомним, строительство нового корпуса А2 в настоящее время отстает от графика, но работы не прекращаются и продолжаются. Ранее Velve просило больницу изменить заключенные договоренности об индексации выплат и сроке выполнения строительных работ.
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