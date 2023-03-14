Кариньша на заседании Кабмина удивил и разозлил рост затрат на строительство больницы Страдиня

Стуканс указал, что похожая ситуация с удорожанием была и при строительстве Национальной библиотеки, когда строители потребовали наценку в результате удорожания, однако государство принудило закончить проект с ранее назначенным финансированием. В то же время генпрокурор указал, что важно понимать, что написано в договоре в отношении удорожания.

Министр экономики Илзе Индриксоне напомнила, что с Velve сняты ограничения, так как фирма признала свою вину и уплатила штраф.

Во время дискуссии на заседании правительства премьер риторически спросил, кто возьмет на себя ответственность, "если окажется, что эти деньги госбюджета растрачены".

Он также не знает, "может ли кабинет вообще принять такое решение".

Стуканс подтвердил, что классически Кабинет министров такое решение принимать не может, однако следует уточнить, для чего оно необходимо.

В свою очередь Книгин указал, что договор заключала больница, которая и возьмет на себя ответственность, в свою очередь, такое решение необходимо, так как, "принимая во внимание, что это объект структурных фондов, важно его ускорить. Со стороны правительства необходимо подтверждение, что больница может использовать финансирование на следующий период, предусмотренное для корпуса B".

В конце дискуссии Кариньш уточнил, что "правительство не решает, оправданно удорожание или нет, за это отвечает больница, которая является заказчиком проекта".

"Мы решаем, согласны ли мы с тем, что деньги из еврофондов могут быть использованы таким образом. Это, по сути, технический вопрос", - указал Кариньш.

Напомним, строительство нового корпуса А2 в настоящее время отстает от графика, но работы не прекращаются и продолжаются. Ранее Velve просило больницу изменить заключенные договоренности об индексации выплат и сроке выполнения строительных работ.