Страдают как пациенты, так и персонал - в больнице Страдиня уже почти год не работает лифт

На втором этаже находится отделение паллиативного ухода и хирургии, в котором места для 28 пациентов. Работникам приходится носить по лестнице не только больных, но и тяжелые коробки с едой, а также чистое и грязное постельное белье.

"Не знаю, у меня нет слов. Страдает персонал, пациенты. Как может в XXI веке так быть, что пациентов в больнице на второй этаж носят на носилках?" - удивлен Юрий, мама которого попала в больницу.

"Ступени очень крутые, одно неправильное движение, и пациент упал. Завтраки, обеды, ужины носят женщины. Это происходит каждый день".

На территории больницы находятся 49 лифтов, 19 их них построены в советское время. Запчасти для лифтов покупаются заранее, чтобы их как можно быстрее чинить. В мае у одного из этих лифтов будет уже год простоя.

Работа лифта была остановлена, так как он встал между этажами и угрожал безопасности как сотрудников, так и пациентов и посетителей. В больнице подсчитали, что восстановление лифта обойдется примерно в 40 тысяч евро.

Кроме того, на работу принимают сотрудников, основная задача которых - перемещать по крутым ступеням пациентов.

Председатель правления больницы Агра Лочмеле говорит: "Мы осознаем, что инфраструктура больницы сейчас такая, какая есть. Сейчас только 32% нашей инфраструктуры соответствует современным требованиям. Мы разработали последовательный план развития инфраструктуры, чтобы в 2029 году было уже 80%".

Лочмеле указывает, что работу лифта планируется возобновить в июне.

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