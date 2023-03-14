Мэр Екабпилса: подъем уровня воды в Даугаве пока опасности не представляет

На этой неделе в связи с потеплением снег и лед быстро тают, и уровень воды в реках повышается. Специалисты следят за ситуацией, но в настоящее время нет никаких признаков того, что уровень воды в Даугаве у Екабпилса поднимается настолько быстро, чтобы представлять существенную угрозу для защитной дамбы, сказал мэр.

На остальной территории самоуправления уровень воды в малых реках также поднимается, а поймы могут быть затоплены из-за значительного количества тающего снега, но это не создаст угрозы наводнения.

Как сообщалось, с начала марта уровень воды в Даугаве у Зельки снизился на 1 метр, составив 5 марта 4,75 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции. В конце января в крае произошло наводнение, когда уровень воды достиг 8,6 метра, и река затопила обширные территории.