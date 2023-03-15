В России снова судят за анекдоты. Многодетному отцу из Касимова грозит три года тюрьмы

Уехать из России не успели

А постов и комментариев во "Вконтакте" Василий писал действительно много. Он ужасался рекламе ЧВК "Вагнер", интересовался, когда во "дворце Путина" в Геленджике откроют музей коррупции, писал, что у СССР были признаки фашистского государства.

"Сам я такой человек - не из тех, кто за революцию, но вот именно молчать мне тяжело. Это очень плохо для нашей страны - молчать", - говорит он сейчас.

После на

Василий Большаков с женой Фото: BBC русская служба

чала войны супруги стали думать об отъезде. Окончательно их подтолкнуло покинуть Россию объявление мобилизации: они с детьми перебрались в Турцию и жили там несколько месяцев. Четвертого ребенка Большаковы хотели рожать уже в Аргентине: там выдают гражданство по праву рождения. Семья собиралась остаться в Южной Америке навсегда. Но перед отъездом решили заехать домой: продать машину, доделать дела.

Из-за уголовного дела Большаковы застряли в России. После обыска изъяли загранпаспорт Василия, он находится под подпиской о невыезде.

"Свободу слова никто не отменял"

Состава преступления - то есть той самой дискредитации армии - в посте Большакова нет, считает его адвокат. "Мое мнение, что сама по себе статья носит дискриминационный характер. Свободу слова никто не отменял. И в этом высказывании нет никакой дискредитации. Это анекдот, который, видимо, имеет хождение в народе, люди его рассказывают", - сказал Курятников Би-би-си.