В ДТП в Латгале тяжело пострадал двухлетний ребенок. Его перевозили без сиденья

По прибытии на место было установлено, что водитель транспортного средства не справился с управлением автомобилем Nissan, в результате чего машина выехала за пределы проезжей части, перевернулась и врезалась в дерево.

В момент аварии в транспортном средстве находились пять человек, в том числе двухлетний ребенок, который перевозился с грубым нарушением правил перевозки детей, т. е. находился на коленях у другого пассажира, а не в детском кресле. Все пассажиры с телесными повреждениями различной степени доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

По факту аварии полиция начала уголовный процесс, в ходе которого будут выяснены обстоятельства произошедшего.

Госполиция призывает заботиться о безопасности детей в автомобиле, соблюдая правила безопасной перевозки. Полиция напоминает родителям и автоводителям, перевозящим детей, что безответственное поведение может привести к трагедии.

Госполиция повторно информирует о правильной перевозке детей: До 3-летнего возраста ребенка рекомендуется перевозить в положении лицом назад. Если ребенок сидит лицом в сторону движения, при ДТП его голова по инерции может резко дернуться вперед, так как у детей в таком возрасте голова тяжелая, и они могут получить серьезные травмы.

Ребенок не должен находиться в кресле в слишком толстой одежде, так как в этом случае ремень безопасности будет недостаточно натянут. Также, если ребенок перевозится в кресле, размещенном на переднем пассажирском сиденье, подушка безопасности переднего пассажира должна быть отключена, так как при срабатывании она может привести к смертельным травмам ребенка.

Важной мерой перед началом движения является закрепление незакрепленных предметов. Траектория и сила движения незакрепленных предметов в момент удара непредсказуемы, поэтому при перевозке ребенка в автомобиле следует оценивать вес и твердость взятых с собой игрушек и других предметов.

Фото: Valsts policija