Армия РФ теперь вербует на войну в Украине и в женских тюрьмах

Как Министерство обороны Украины, так и неправительственная организация "Русь сидящая" сообщили, что Россия для войны в Украине сейчас вербует женщин в тюрьмах.

"На прошлой неделе в Донецкой области был замечен поезд со спальными вагонами для перевозки заключенных. В одном из вагонов находились женщины", 0 говорится в ежедневной сводке Минобороны Украины о ситуации на фронте, распространенном в понедельник, 13 марта.

Соучредитель "Руси сидящей" Ольга Романова подтвердила заявления украинского министерства. Она подтвердила независимому изданию IStories, что Россия вербует женщин в российских тюрьмах для войны в Украине как минимум с конца прошлого года.

По имеющейся у "Руси сидящей" информации, в Украину уже доставлено около 100 женщин, завербованных в российских тюрьмах. Пока неясно, пошли ли женщины на войну добровольно или их заставили.

Украинская армия и ранее сообщала о вербовке женщин для участия в боевых действиях на стороне России в женских тюрьмах, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины. Из одной такой тюрьмы в Донецкой области набрали около 50 женщин.