Список ⟩ Семена томатов из этих стран могут распространять опасный вирус

Tomato brown rugose fruit virus распространен в Европейском союзе с 2018 года. Вирус начал распространяться в 2014-2015 годах в Израиле и Иордании и в настоящее время распространился на большое количество стран мира. Большинство государств-членов ЕС в настоящее время обнаружили вирус на своей территории. Это вирус, который может вызвать тяжелые симптомы на растениях томатов и перца и уничтожить весь урожай.

ToBRFV опасен именно тем, что он может очень быстро распространяться от растения к растению и заразить всю теплицу или производственный участок. Ситуация усугубляется тем, что широко распространенные сорта томатов не устойчивы к этому вирусу.

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент ведет мониторинг ToBRFV с 2020 года, и в Эстонии вирус также был обнаружен дважды: впервые в 2021 году на одном производственном участке и в 2022 году в трех зданиях по производству плодов и растений томатов. Во всех случаях были применены обязательные меры контроля: зараженные растения были уничтожены, а теплица и оборудование, контактировавшее с растениями, продезинфицированы. Надзор за ToBRFV является обязательным во всех странах-членах ЕС и будет продолжен в 2023 году.