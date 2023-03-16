Мария Машкова о возвращении в РФ: "Мне может грозить 15 лет тюрьмы"

Мария Машкова рассказала о новом законе об уголовном наказании "за фейки и дискредитацию российской армии", который был принят несколько дней назад. Она уверена, что ей едва ли удастся избежать наказания.

Напомним, актриса много лет живет с семьей в США. После 24 февраля 2022 года, когда Россия начала военное вторжение на территорию Украины, Мария Машкова публично выступила против действий Кремля.

"Лично мне за все мои посты и выступления начиная с февраля прошлого года может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую", - написала она.

Напомним, что из-за своих политических взглядов Мария поссорилась со своим отцом, актером Владимиром Машковым, который поддерживает военные действия РФ в Украине. Она призналась, что больше не общается с отцом из-за расхождения во взглядах на войну в Украине.

"Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца в футболке с фашистско-зиганутой символикой доставляет мне физическую боль и любовь утекает… Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Полагаю, ему тоже сложно читать и смотреть сейчас на меня. Даже если он это не делает специально, добрые люди всегда пришлют-покажут. Как и мне", - написал она.

Прошлой весной Мария Машкова дала несколько интервью, в которых рассказала, что после 24 февраля отец позвонил ей и предложил вернуться в Россию, чтобы "быть хорошей россиянкой". Она также была обеспокоена его частыми публичными выступлениями в поддержку власти и опасалась, что это может иметь для него негативные последствия в дальнейшем.