Правда ли, что кофеин вызывает зависимость сродни наркотической?

Считается, что употребление кофе и других кофеиносодержащих продуктов может привести к появлению зависимости, которую иногда даже сравнивают, например, с наркоманией или алкоголизмом. "Проверено.Медиа" проверили, так ли это.
Об опасности привыкания к кофеину пишут новостные издания (например, Lenta.ru, Ura.ru, "Российская газета", "Москва 24"), глянцевые журналы о стиле жизни (GQ, Elle, Men Today, The Symbol и др.) и научно-популярные ресурсы. Подобные утверждения можно встретить на порталах о кулинарии и специализированных сайтах, посвящённых чаю и кофе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит кофеин к стимуляторам центральной нервной системы (ЦНС). В 11-й редакции Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11), которую разработала ВОЗ, есть раздел, посвящённый расстройствам вследствие употребления кофеина. В пятую редакцию Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-5; стандартной классификации, разработанной Американской психологической ассоциацией) был включён кофеиновый абстинентный синдром (или синдром отмены). Кроме того, там отмечается, что расстройства, связанные с употреблением кофеина, требуют дальнейшего изучения.
Исследование, проведённое в 2020 году учёными из Йенского и Дрезденского университетов, подтвердило прямую взаимосвязь между количеством употребляемого кофе и тягой к кофеину. В эксперименте принимали участие 24 человека, которые регулярно пьют кофе в больших количествах (не менее трёх чашек в день), и 32 человека, делающих это существенно реже (не более одной кружки в день) или вовсе никогда не делающих. Их поделили на две группы и провели два теста на неявные ассоциации (IAT), чтобы определить, пьют они кофе из любви к этому напитку или потребности в нём. Во время IAT участникам нужно быстро соотносить те или иные понятия с субъективной оценкой. Для этого эксперимента были разработаны две версии теста: первая — для оценки любви к кофе, вторая — потребности в нём. Результаты тестов выявили разницу в восприятии между теми, кто пьёт много кофе, и теми, кто почти его не пьёт. У кофеманов проявлялась повышенная тяга к кофеину, то есть потребность, а не любовь к кофе. Группа, которая обычно его почти не употребляет, показала обратные результаты — если эти люди пьют кофе, то именно потому, что им нравится вкус.
Что же такого есть в кофе и других кофеиносодержащих продуктах (а к ним относятся и чай, и какао, и кока-кола, и некоторые энергетики), что вызывает у людей не просто желание, а прямо-таки тягу к ним? Главная причина, помимо вкуса, — кофеин помогает нам чувствовать себя бодрее. Такой эффект обусловлен тем, что, попадая в организм, это вещество блокирует рецепторы нейротрансмиттера аденозина, снижающего активность ЦНС и вызывающего потребность во сне.
Исследования, проводившиеся на мышах ещё в начале 1980-х годов, показали, что при регулярном употреблении кофеина организм пытается уравновесить его воздействие и увеличивает количество активных аденозиновых рецепторов. Это вызывает толерантность к кофеину и побуждает человека повышать дозу, чтобы по-прежнему получать бодрящий эффект. Если человек, регулярно потребляющий кофеиносодержащие продукты в больших количествах, резко от них откажется, количество активных аденозиновых рецепторов в его организме в течение некоторого времени будет оставаться выше нормы. Как следствие — такой человек будет испытывать повышенную утомляемость, сонливость, головную боль, снижение концентрации, депрессивное состояние.
Такой абстинентный синдром может длиться от двух до девяти дней, тяжесть симптомов зависит от того, какую дозу кофеина привык получать человек. Некоторые учёные считают, что в отдельных случаях люди продолжают принимать кофеиносодержащие продукты только из-за боязни синдрома отмены, что в целом характерно для зависимостей. Тем не менее абстинентный синдром легко можно предотвратить, если уменьшать количество потребляемого вещества постепенно, а не резко бросать пить кофе и другие кофеиносодержащие напитки.
Но можно ли назвать зависимостью привычку употреблять большое количество, например, кофе? Поклонники кофеиносодержащих напитков, как установили учёные, употребляют их именно из-за тяги, а не нравящегося вкуса, при этом резкий отказ вызывает синдром отмены. В исследовании, о котором мы писали в самом начале этого разбора, немецкие учёные использовали тесты на любовь и тягу. Их довольно часто применяют в исследованиях о воздействии различных наркотиков на человека. Этот метод позволяет разделять импульс, побуждающий человека употреблять те или иные психоактивные вещества снова и снова, и удовольствие от них, которое само по себе не заставляет увеличивать дозу и частоту употребления.
Проводя грань между привычкой и зависимостью, специалисты тесно связывают вторую с неблагоприятными последствиями для здоровья и социальной жизни человека, которые наступают из-за тяги к употреблению определённых веществ, но не приводят к отказу от них. Ведь если вы, например, привыкли принимать душ по утрам, потому что он даёт вам заряд бодрости и без этого вы чувствуете себя некомфортно, никому не придёт в голову назвать это зависимостью. Кофеин в разумных дозировках не вредит здоровью: Управление по пищевому надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) считает безопасной для взрослых здоровых людей дозу, не превышающую 400 мг кофеина в день (в чашке кофе объёмом 250 мл — около 100 мг кофеина). Примечательно, что это около четырёх чашек кофе — те самые немецкие учёные относили людей, употреблявших кофе в таких количествах, к кофеманам и наблюдали у них признаки тяги к кофеину. Тем не менее в таких объёмах он не оказывает существенного негативного влияния на поведение человека в долгосрочной перспективе, поэтому очевидно, что сравнение, например, кофемании с наркотической зависимостью — это грандиозное преувеличение.
Однако действие кофеина иногда даже сравнивают с эффектом от кокаина или амфетамина, поскольку употребление этих веществ связано с выработкой дофамина — гормона, отвечающего за хорошее самочувствие, концентрацию внимания, запоминание и многое другое. При этом кокаин и амфетамин стимулируют выброс этого гормона в оболочке прилежащего ядра мозга, а кофеин (за счёт блокировки действия аденозина) — в префронтальной коре, что приводит к разным эффектам. В случае с кофеином дофамин не вызывает эйфорию, а повышает концентрацию, придаёт бодрость, обеспечивает прилив сил и т. д. Так что от кофеина не может возникнуть привыкания к получению удовольствия, как при употреблении наркотиков.
Таким образом, кофеин, особенно в больших дозах, действительно может вызывать привыкание, а резкий отказ от него может спровоцировать синдром отмены продолжительностью до девяти дней. Тем не менее подобных последствий легко избежать, если снижать потребление этого вещества постепенно. В отличие от наркотиков или алкоголя, кофеин не оказывает разрушительного действия на организм и не влияет на поведение человека и его повседневную жизнь негативно. Поэтому сравнивать это вещество с наркотиками, алкоголем или никотином всё-таки некорректно.
Полуправда
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