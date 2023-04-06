Правда ли, что кофеин вызывает зависимость сродни наркотической?

Исследование, проведённое в 2020 году учёными из Йенского и Дрезденского университетов, подтвердило прямую взаимосвязь между количеством употребляемого кофе и тягой к кофеину. В эксперименте принимали участие 24 человека, которые регулярно пьют кофе в больших количествах (не менее трёх чашек в день), и 32 человека, делающих это существенно реже (не более одной кружки в день) или вовсе никогда не делающих. Их поделили на две группы и провели два теста на неявные ассоциации (IAT), чтобы определить, пьют они кофе из любви к этому напитку или потребности в нём. Во время IAT участникам нужно быстро соотносить те или иные понятия с субъективной оценкой. Для этого эксперимента были разработаны две версии теста: первая — для оценки любви к кофе, вторая — потребности в нём. Результаты тестов выявили разницу в восприятии между теми, кто пьёт много кофе, и теми, кто почти его не пьёт. У кофеманов проявлялась повышенная тяга к кофеину, то есть потребность, а не любовь к кофе. Группа, которая обычно его почти не употребляет, показала обратные результаты — если эти люди пьют кофе, то именно потому, что им нравится вкус.