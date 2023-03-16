В Риге пройдет антивоенная конференция. Участвуют: Каспаров, Кох, Чичваркин

Главная цель Антивоенной конференции - выработать способы противодействия путинской военной машине в Украине и объединения всех здоровых сил ради общей цели - скорейшей победы Украины в войне.

Также участники конференции обсудят помощь политическим эмигрантам и украинским беженцам, опыт антивоенных инициатив. Они считают важным выработать реалистичные сценарии восстановления свободы и демократии в России после ее поражения в войне.

В конференции примут участие свыше 150 известных политиков и общественных деятелей из 26 стран мира,

в том числе сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров, политик, бывший депутаты Государственной думы Геннадий Гудков, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, предприниматель Евгений Чичваркин, публицист, бывший заместитель председателя правительства РФ Альфред Кох, председатель парламентского комитета Великобритании по иностранным делам Алисия Кернс, депутат Европарламента Ивар Иябс, экономист, директор "Центра исследований постиндустриального общества" Владислав Иноземцев и другие.