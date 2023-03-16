24-25 марта в Риге пройдет 4-я Антивоенная конференция, сообщили агентству LETA ее организаторы - Форум свободной России.
В Риге пройдет антивоенная конференция. Участвуют: Каспаров, Кох, Чичваркин
Главная цель Антивоенной конференции - выработать способы противодействия путинской военной машине в Украине и объединения всех здоровых сил ради общей цели - скорейшей победы Украины в войне.
Также участники конференции обсудят помощь политическим эмигрантам и украинским беженцам, опыт антивоенных инициатив. Они считают важным выработать реалистичные сценарии восстановления свободы и демократии в России после ее поражения в войне.
В конференции примут участие свыше 150 известных политиков и общественных деятелей из 26 стран мира,
в том числе сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров, политик, бывший депутаты Государственной думы Геннадий Гудков, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, предприниматель Евгений Чичваркин, публицист, бывший заместитель председателя правительства РФ Альфред Кох, председатель парламентского комитета Великобритании по иностранным делам Алисия Кернс, депутат Европарламента Ивар Иябс, экономист, директор "Центра исследований постиндустриального общества" Владислав Иноземцев и другие.
"4-я Антивоенная конференция в этот раз пройдет в Риге как в одном из важных политических центров Европы, в Латвии как в стране с твердой позицией по поддержке Украины.
Эта конференция важна для объединения усилий всех здоровых сил, которые желают избавить Европу от путинского фашизма и угрозы агрессии. Раз и навсегда. Окончательно", - говорит Гарри Каспаров.
24 марта конференция начнется в закрытом режиме в Латвийской национальной библиотеке. Первый день будет посвящен работе в закрытых группах и выработке концепций и решений, 25 марта состоятся дискуссии.
Форум свободной России - крупнейшая площадка российской оппозиции, основанная в 2016 году в Вильнюсе российскими политиками Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным. Постоянными участниками форума являются ведущие российские политики, эксперты, журналисты, публицисты и представители культуры. Также в мероприятиях форума принимают участие политики, общественные деятели и журналисты из Украины, США, Великобритании и Европейского союза.
В 2023 году российская Генпрокуратура признала Форум свободной России "нежелательной организацией".
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