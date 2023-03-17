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Кариньш пока не комментирует запланированную забастовку педагогов

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш пока не комментирует запланированную забастовку педагогов
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш. Фото: Zane Bitere/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пока не прокомментировал агентству ЛЕТА заявление совета Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) о запланированной на 24 апреля акции протеста.

В бюро премьер-министра агентству LETA сообщили, что с 15 по 17 марта премьер-министр находится с рабочим визитом в Польше и с официальным визитом в Украине. Когда ожидается комментарий премьера по поводу предстоящей забастовки, агентству LETA выяснить не удалось.

Как сообщалось, LIZDA больше не готов к переговорам с политиками. Профсоюз недоволен тем, что правительство не выполняет ранее данные педагогам обещания, а также действующие законы и постановления. Поэтому решено провести трехдневную забастовку и шествие протеста.

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