Кариньш пока не комментирует запланированную забастовку педагогов

В бюро премьер-министра агентству LETA сообщили, что с 15 по 17 марта премьер-министр находится с рабочим визитом в Польше и с официальным визитом в Украине. Когда ожидается комментарий премьера по поводу предстоящей забастовки, агентству LETA выяснить не удалось.

Как сообщалось, LIZDA больше не готов к переговорам с политиками. Профсоюз недоволен тем, что правительство не выполняет ранее данные педагогам обещания, а также действующие законы и постановления. Поэтому решено провести трехдневную забастовку и шествие протеста.