Видео ⟩ 5 дешевых и эффективных решений по благоустройству кухни

Третий совет. На современной кухни не обойтись без решений для сортировки мусора, потому что общие тенденции показывают, что в будущем мы будем сортировать и думать о зеленом образе жизни все больше и больше. Под мойку можно поставить разные емкости, а шкафчик можно дополнить органайзерами для чистящих средств.

Четвертый совет. В холодильнике тоже все должно быть на своих местах. Для мелких продуктов пригодятся ящики для хранения продуктов от IKEA - все на своих местах и ​​не может “убежать” в другой угол, создав хаос. Прозрачные ящики позволяют сразу навести порядок в холодильнике. Вы можете четко видеть, что находится внутри. Их можно быстро и легко мыть в посудомоечной машине.

Пятый совет. Важно не забывать о полке для специй, содержимое которой нужно периодически пересматривать. Это позволит убедиться, что специи не потеряли вкус и аромат. Специи удобно хранить в прозрачных банках, чтобы было видно, что находится в каждой, к тому же пищевая моль, которая часто любит жить в пакетиках со специями, не сможет поселиться в герметичной таре.

Для вдохновения посмотрите видео, в котором дизайнер рекомендует шесть помощников на кухню менее чем за 10 евро, которые помогут навести порядок и облегчить вашу повседневную жизнь.

Видео: Помощники на кухню

Галерея: Помощники на кухню

Статья создана в сотрудничестве с IKEA.