Кухня - одно из самых важных мест в доме, где мы проводим много времени, поэтому очень важно, чтобы мы чувствовали себя на ней хорошо. По данным исследования IKEA, каждый шестой житель Латвии недоволен грязью или беспорядком в доме, в том числе и на кухне. Можно сделать это пространство более организованным и просторным, не снося стены и не покупая новую мебель, а используя решения стоимостью всего в несколько евро.
Видео ⟩ 5 дешевых и эффективных решений по благоустройству кухни
Вот несколько предложений от дизайнера интерьеров IKEA Анастасии Зарембы.
Первый совет. При обустройстве кухни нужно думать не только о мебели, но и о том, что мы будем в нее ставить. Кто не знает, сколько на кухне мелочей и посуды, разбросанных по краям без присмотра! Дополнив ящики вставками и органайзерами, содержать всю кухонную утварь в порядке будет легко.
Таким образом, вы можете расположить каждую вещь на своем месте и сэкономить время, которое в противном случае было бы потрачено на их поиски. Например, под плитой удобно хранить кастрюли и сковородки. Выдвижные ящики идеально подходят для хранения продуктов в прозрачных контейнерах или коробках, где сразу видно, сколько осталось и что следует докупить.
Второй совет. Обязательно стоит обратить внимание на то, чтобы нужные вещи чаще были под рукой. Ножи удобно собирать в магнитном держателе - тогда их не придется искать в ящике стола, и они дольше останутся острыми, ведь лезвие не будет соприкасаться с другими предметами. Маленькие коробки можно использовать для хранения различных мелочей или ваших любимых специй. Мелкую бытовую технику рекомендуется прятать в шкафы, если она не используется ежедневно.
Третий совет. На современной кухни не обойтись без решений для сортировки мусора, потому что общие тенденции показывают, что в будущем мы будем сортировать и думать о зеленом образе жизни все больше и больше. Под мойку можно поставить разные емкости, а шкафчик можно дополнить органайзерами для чистящих средств.
Четвертый совет. В холодильнике тоже все должно быть на своих местах. Для мелких продуктов пригодятся ящики для хранения продуктов от IKEA - все на своих местах и не может “убежать” в другой угол, создав хаос. Прозрачные ящики позволяют сразу навести порядок в холодильнике. Вы можете четко видеть, что находится внутри. Их можно быстро и легко мыть в посудомоечной машине.
Пятый совет. Важно не забывать о полке для специй, содержимое которой нужно периодически пересматривать. Это позволит убедиться, что специи не потеряли вкус и аромат. Специи удобно хранить в прозрачных банках, чтобы было видно, что находится в каждой, к тому же пищевая моль, которая часто любит жить в пакетиках со специями, не сможет поселиться в герметичной таре.
Для вдохновения посмотрите видео, в котором дизайнер рекомендует шесть помощников на кухню менее чем за 10 евро, которые помогут навести порядок и облегчить вашу повседневную жизнь.
Видео: Помощники на кухню
Галерея: Помощники на кухню
Статья создана в сотрудничестве с IKEA.
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