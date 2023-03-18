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Фото ⟩ В Риге прошел праздник "День рождения Шерлока Холмса"

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В Риге прошел праздник "День рождения Шерлока Холмса"
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Праздник "День рождения Шерлока Холмса"
Праздник "День рождения Шерлока Холмса" Фото: Jānis Škapars/TVNET

Самый знаменитый и любимый рижский городской праздник "День рождения Шерлока Холмса" вновь прошел в Риге.

В этом году праздничное событие прошло 18 марта под эгидой нового дела знаменитого детектива: "Возвращение Шерлока Холмса. Новая миссия".

Праздник по традиции стартовал в 12:30 у здания Национального Художественного музея (ул. Кр. Валдемара, 10a).

В 13:00-13:15 началось костюмированное шествие, которое прошло через центр города до праздничной сцены на площади Ливов в Старой Риге. Здесь праздник продолжился театральными и музыкальными перформансами, награждением лучших костюмированных образов и другими развлечениями в духе старой доброй Англии.

После перерыва в несколько лет праздник, посвященный самому знаменитому детективу в мире, снова прозвучал яркими костюмированными народными гуляньями, которые неизменно украшали наш город и за которыми следил весь мир - ведь "День рождения Шерлока Холмса" впервые отпраздновали именно в Риге в 2012 году. Главное условие участия - костюм в духе персонажей произведений Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.

Галерея: "День рождения Шерлока Холмса" в Риге

История праздника "День рождения Шерлока Холмса"

28 января 2012 года Рига стала первым в истории городом, который отметил день рождения самого великого сыщика всех времен и народов - Шерлока Холмса. В первый раз это событие собрало около 1000 поклонников новых и необычных идей. За эти годы праздник посетило уже более 20 000 зрителей, треть из которых составили гости столицы.

В костюмированном шествии за 9 лет праздника приняло участие более 9000 человек из разных стран мира (Литва, Эстония, Россия, Беларусь, Великобритания, Чехия, Украина, Австралия, США, Германия). Репортажи с места событий разлетелись по всему миру, включая далекую Бразилию и Австралию. Общий охват - более 800 медийных площадок.

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