Видео ⟩ Кадыров пообещал награду за "ликвидацию" участника ролика о сожжении Корана

Кадыров также пообещал 10 миллионов рублей (около 120 тысяч евро), а за "взятие живым" - 10 млн рублей.

"Когда бы это ни произошло – сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

После возмущения Кадырова ролик был удален из аккаунта в TikTok, отмечает "Кавказский узел".

16 марта Кадыров разместил в TikTok видео, на котором мужчины в украинской военной форме сжигают на костре страницу Корана. Пользователи TikTok посчитали, что это видео постановочное, поскольку люди на видео странно разговаривают, используют русские слова и их лиц в кадре не видно, пишет Русская служба BBC.

На видео мужчина говорит, что можно разжечь костер. После этого он отдает им пакет книг для растопки, одной из книг в пакете оказывается Коран.

Бывший полевой командир и чеченский политик Ахмед Закаев заявил, что считает видеоролик, в котором глумятся над Кораном, "провокацией российских спецслужб".

Рашисты продолжают снимать провокационные ролики с издевательствами над переводом священного Корана pic.twitter.com/4uXqJiggAT — АSLAN (@antiputler_news) March 15, 2023