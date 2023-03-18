Лидер Чечни Рамзан Кадыров пообещал заплатить 5 миллионов рублей (около 60 тысяч евро) за убийство человека, заснятого на видео. На опубликованном видео видно, что костер разжигают с помощью страницы из Корана, пишет Русская служба BBC.
Видео ⟩ Кадыров пообещал награду за "ликвидацию" участника ролика о сожжении Корана
Кадыров также пообещал 10 миллионов рублей (около 120 тысяч евро), а за "взятие живым" - 10 млн рублей.
"Когда бы это ни произошло – сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
После возмущения Кадырова ролик был удален из аккаунта в TikTok, отмечает "Кавказский узел".
16 марта Кадыров разместил в TikTok видео, на котором мужчины в украинской военной форме сжигают на костре страницу Корана. Пользователи TikTok посчитали, что это видео постановочное, поскольку люди на видео странно разговаривают, используют русские слова и их лиц в кадре не видно, пишет Русская служба BBC.
На видео мужчина говорит, что можно разжечь костер. После этого он отдает им пакет книг для растопки, одной из книг в пакете оказывается Коран.
Бывший полевой командир и чеченский политик Ахмед Закаев заявил, что считает видеоролик, в котором глумятся над Кораном, "провокацией российских спецслужб".
Рашисты продолжают снимать провокационные ролики с издевательствами над переводом священного Корана pic.twitter.com/4uXqJiggAT— АSLAN (@antiputler_news) March 15, 2023
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