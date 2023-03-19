В очередной ежедневной сводке Американского института изучения войны (ISW) пишет, что не обнаружил визуальных доказательств заявлений Кремля о захвате нескольких объектов в городе Бахмут. Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что его люди уже в 600-700 метрах от административного центра Бахмута.
Видео ⟩ Россияне лгут про "успех" в Бахмуте и 70% захваченной территории
Аналитики отмечают, что российские войска, скорее всего, сосредоточат свое внимание в основном на наступательных операциях в северной части города, что также упоминается в сводке Генштаба Украины.
Российские военные блогеры писали, что на территории металлообрабатывающего завода АЗОМ в Бахмуте продолжается "зачистка". Однако никаких подтверждений этому аналитики не нашли.
Эксперты также не нашли подтверждения словам Пригожина о том, что "вагнеровцы" находятся всего в 600-700 метрах от административного центра Бахмута и на западном берегу реки Бахмутка.
Также неправда, что Россия якобы оккупировала 70% города. По мнению аналитиков, 8 марта Российская Федерация контролировала около 50% Бахмута, и с тех пор российские силы не добились значительного прогресса.
Joint work of aerial reconnaissance of the 204th TD battalion, 205th TD battalion and Ukrainian SOF in Bakhmut. pic.twitter.com/IDbrPeXnzC— Paul Jawin (@PaulJawin) March 19, 2023
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