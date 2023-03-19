Вс, 19.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Россияне лгут про "успех" в Бахмуте и 70% захваченной территории

rus.tvnet.lv
Россияне лгут про "успех" в Бахмуте и 70% захваченной территории
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Бахмут
Бахмут Фото: Ekrānuzņēmums no video

В очередной ежедневной сводке Американского института изучения войны (ISW) пишет, что не обнаружил визуальных доказательств заявлений Кремля о захвате нескольких объектов в городе Бахмут. Ранее глава ЧВК "Вагнер" ​​Евгений Пригожин заявлял, что его люди уже в 600-700 метрах от административного центра Бахмута.

Аналитики отмечают, что российские войска, скорее всего, сосредоточат свое внимание в основном на наступательных операциях в северной части города, что также упоминается в сводке Генштаба Украины.

Российские военные блогеры писали, что на территории металлообрабатывающего завода АЗОМ в Бахмуте продолжается "зачистка". Однако никаких подтверждений этому аналитики не нашли.

Эксперты также не нашли подтверждения словам Пригожина о том, что "вагнеровцы" находятся всего в 600-700 метрах от административного центра Бахмута и на западном берегу реки Бахмутка.

Также неправда, что Россия якобы оккупировала 70% города. По мнению аналитиков, 8 марта Российская Федерация контролировала около 50% Бахмута, и с тех пор российские силы не добились значительного прогресса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх