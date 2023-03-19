Авокадо: полезно, но надо употреблять с умом

Сначала о хорошем

Авокадо - это разнообразные ценные жирные кислоты, в которых нуждается организм. Также в нем содержится много жирорастворимых витаминов - А, Е, К и водорастворимых витаминов группы В (в том числе тиамин, ниацин, никотиновая кислота, рибофлавин, фолиевая кислота и др.), а еще очень важного для нашего здоровья и иммунитета витамина С.

Несмотря на то, что авокадо - довольно жирный продукт, холестерина в нем от природы нет. Кроме того, употребление авокадо может помочь снизить уровень "плохого" холестерина в крови и поддерживать нормальный уровень сахара.

Однако не все так солнечно...

В 1998 году авокадо попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый калорийный фрукт благодаря высокому содержанию жира: в 100 граммах авокадо около 20 граммов жира и около 160 ккал! Для сравнения, это как жареная курица или хороший кусок мяса по калорийности. Поэтому рекомендуется заменить, например, сливочное масло, калорийность которого более 700 ккал на 100 грамм, на авокадо в рационе.

Кажется, что тогда все в порядке, но, согласитесь, целую пачку сливочного масла за один присест вряд ли можно съесть, а целый авокадо или даже два - вообще без проблем.

Поэтому стоит помнить, что авокадо - продукт калорийный, а не диетический. Особенно не рекомендуется есть жирные авокадо вместе с углеводами - тогда риск получить лишний жир в области талии намного выше.

Диетологи рекомендуют ограничивать потребление авокадо и съедать не более половины этого чудо-фрукта в день.