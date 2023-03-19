Бывшего сотрудника VID обвиняют в преступлении. Он согласился на сделку с прокурором

Ранее агентству LETA стало известно, что по результатам расследования прокурор в порядке соглашения передал в суд уголовное дело за разглашение сведений, не составляющих государственную тайну.

В период с 2018 по 2020 год чиновник злоупотреблял правами доступа как к информационной системе CSDD, так и к информационным системам VID, где систематически получал различную информацию о физических и юридических лицах, в том числе о налогоплательщиках.

Добытую информацию должностное лицо направляло определенному лицу, тем самым неоднократно раскрывая ему информацию с ограниченным доступом.

Принимая во внимание тяжесть, характер, вредность совершенных преступлений, а также тот факт, что обвиняемый признал свою вину, прокурор заключил с обвиняемым соглашение о назначении наказания.

Соглашение предусматривает, что прокурор будет ходатайствовать перед судом о назначении ему условного наказания в виде лишения свободы. Рижскому городскому суду предстоит решить, утвердить ли это соглашение.