Темп наступательных операций российской армии за последние недели на востоке Украины стал медленнее, что может свидетельствовать о том, что весеннее нападение российских войск приближается к завершению, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
ISW: нападение России близится к кульминации; Украина готова к контрнаступлению
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Россия не смогла собрать достаточно сил для ожидаемого крупного наступления на Донбассе, и отметил, что нынешнюю атаку российских сил нельзя назвать крупной стратегической операцией.
По его словам, российские войска даже не могут закончить тактическое занятие Бахмута. У них также есть большие трудности в получении существенных успехов в других секторах фронта.
В связи с этим, весенние атаки российских войск, скорее всего, приближаются к кульминации, отмечают в ISW.
Если привлечение 300 000 русских солдат не смогли обеспечить решающее преимущество в нападении на Украину, то маловероятно, что привлечение дополнительных сил в течение следующих волн мобилизации в этом году приведет к кардинально другим результатам.
Поэтому Украина имеет все шансы вернуть инициативу и начать контрнаступление на критически важных секторах фронта, отмечают эксперты ISW.
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