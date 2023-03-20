ISW: нападение России близится к кульминации; Украина готова к контрнаступлению

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Россия не смогла собрать достаточно сил для ожидаемого крупного наступления на Донбассе, и отметил, что нынешнюю атаку российских сил нельзя назвать крупной стратегической операцией.

По его словам, российские войска даже не могут закончить тактическое занятие Бахмута. У них также есть большие трудности в получении существенных успехов в других секторах фронта.

В связи с этим, весенние атаки российских войск, скорее всего, приближаются к кульминации, отмечают в ISW.

Если привлечение 300 000 русских солдат не смогли обеспечить решающее преимущество в нападении на Украину, то маловероятно, что привлечение дополнительных сил в течение следующих волн мобилизации в этом году приведет к кардинально другим результатам.

Поэтому Украина имеет все шансы вернуть инициативу и начать контрнаступление на критически важных секторах фронта, отмечают эксперты ISW.