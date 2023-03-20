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Biļešu paradīze: продажа билетов на Праздник песни и танца может начаться в конце апреля

rus.tvnet.lv/LETA
Biļešu paradīze: продажа билетов на Праздник песни и танца может начаться в конце апреля
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Праздник песни и танца.
Праздник песни и танца. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Продажа билетов на концерты Праздника песни и танца может начаться в конце апреля, то есть примерно за два месяца до первого мероприятия, а более конкретные сроки будут известны после подписания договора, сообщил агентству LETA член правления компании Biļešu paradīze Янис Кузулис.

"С точки зрения практической реализации на данный момент еще многое неизвестно", - сказал он.

Кузулис заверил, что Biļešu paradīze готова обеспечить успешный процесс продажи билетов, так как за последние три года компания инвестировала в модернизацию торговой системы и внедрение новых технологий.

Как сообщалось, Biļešu paradīze победила в закупке на продажу билетов и электронный контроль на концертах Праздника песни и танца, объявленной Латвийским национальным культурным центром.

В закупке участвовали две компании - Biļešu paradīze и Biļešu serviss. Предложение Biļešu paradīze было признано более выгодным.

Праздник Песни и танца пройдет в Риге с 30 июня по 9 июля.

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