Продажа билетов на концерты Праздника песни и танца может начаться в конце апреля, то есть примерно за два месяца до первого мероприятия, а более конкретные сроки будут известны после подписания договора, сообщил агентству LETA член правления компании Biļešu paradīze Янис Кузулис.
Biļešu paradīze: продажа билетов на Праздник песни и танца может начаться в конце апреля
Biļešu paradīze: продажа билетов на Праздник песни и танца может начаться в конце апреля
"С точки зрения практической реализации на данный момент еще многое неизвестно", - сказал он.
Кузулис заверил, что Biļešu paradīze готова обеспечить успешный процесс продажи билетов, так как за последние три года компания инвестировала в модернизацию торговой системы и внедрение новых технологий.
Как сообщалось, Biļešu paradīze победила в закупке на продажу билетов и электронный контроль на концертах Праздника песни и танца, объявленной Латвийским национальным культурным центром.
В закупке участвовали две компании - Biļešu paradīze и Biļešu serviss. Предложение Biļešu paradīze было признано более выгодным.
Праздник Песни и танца пройдет в Риге с 30 июня по 9 июля.
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