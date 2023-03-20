"Самое Большое Простое Число" возвращается в Ригу

Группа СБПЧ была создана в 2006 году Кириллом Ивановым и дуэтом "Ёлочные игрушки".

"Самое Большое Простое Число" создаёт электронную музыку с грувом и энергией, совмещая несовместимое - пестрый коллаж африканских ритмов, хип-хоповые брейки, фанковая гитара, дискотечный бас, лирический женский бэк-вокал и психоделические проигрыши.

СБПЧ едут в Ригу, чтобы представить свой новый альбом "Ничего больше нет". Впервые вы сможете услышать большинство песен пластинки живьем. А еще редкие, старые и самые дикие композиции.

СБПЧ - это музыка людей, которым больно, для людей, которым больно.

Несколько отзывов в СМИ:

"… при всем богатстве выбора похоже на лучший альбом группы" (Александр Горбачев, канал "Новая музыка");

"… лучшая пластинка осени для тех, кому хочется поговорить о происходящем" (Софья Воробьева, "Медуза");

"Самый мощный альбом на русском языке в 2022 году" (Николай Грунин, канал "Признаки жизни");

"Альбом "Ничего больше нет", кажется, что-то сможет добавить в вашу жизнь и сможет откликнуться в вас, независимо от того, где вы сейчас и насколько сильно поменялась ваша жизнь в 2022-м" (The Flow);

"Но самое ценное в "Ничего больше нет" - то, что он помогает эту боль от потери прошлого как-то пережить" (Николай Овчинников, The Village).

Концерт пройдет на променаде квартала VEF по адресу Ūnijas iela 8k-7. Начало в 21:00. Билеты можно приобрести здесь.