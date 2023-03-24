24 марта этого года новый трек техно-исполнительницы Алисы Фокс (Alisa Fox) получит свою мировую премьеру.
Рижский рейв и злобный священник: скрипачка Алиса Фокс представила провокационный клип Freedom
Для академической музыкантки классическая музыка стала слишком тихой, и вместо этого она перешла на ударные в рок-группах. Сейчас Алиса зажигает танцполы техно-музыкой. Первый провокационный, заряженный энергией музыкальный клип приглашает всех, кто ищет свободу и открытие своей внутренней сущности, жить жизнь по своим правилам.
Freedom ("Свобода‘")- это протест против тех сил, которые пытаются подавлять, унижать индивидуальность и торжество самовыражения.
Кричащий, яркий и агрессивный драйв клипа захватит дух и не отпустит напряжение, пока вы не подадитесь энергичным пульсирующим ритмам техно-музыки, сюрреалистической и декадентской атмосфере вечеринки.
Местом события является заброшенный аэропорт Риги, за иконическими колоннами которого светятся неоновые отражения рейв-вечеринок.
В толпе видны представители различных альтернативных культур и люди с татуировками и пирсингом, все готовы отпраздновать свою личную свободу.
Визуализация клипа - как калейдоскоп неоновых огней, дыма и мускулистых тел, переплетенных в свободном фестивальном автентизме. Когда вечеринка разогревается, появляется неожиданный гость - злобный священник, который пришел не для того, чтобы спасти души от потери, а для того, чтобы выразить свою доминантность, влияние системы и контроль.
Однако толпа не подчиняется и знает, что хочет от этой ночи, поэтому не боится продолжать и погрузиться в незабываемое чистое путешествие гедонизма.
"В этом клипе и звукозаписи я старалась захватить сущность того поколения, которое отказывается быть определенным конвенциями или общественными нормами, и которое ликует в силе индивидуальности и свободе выражения личности. Я призываю каждого зрителя присоединиться к опыту принятия других, избавившись от стигм, норм и предрассудков, но погрузившись в празднование неограниченной художественной и внутренней дикой сущности", - говорит Алиса Фокс о послании клипа.
Алиса Фокс, настоящее имя Алиса Малишева, - новое имя в индустрии техно-музыки. Она родилась и училась в Риге, а теперь живет в Берлине, Германия, и имеет опыт в в поп-, рок-, фанк- и синти-музыке. Начав свою карьеру классической скрипачкой в 16 лет, играя в профессиональных оркестрах по всему миру, она начала свой музыкальный поиск, пока не заменила скрипку на барабаны и не отправилась в тур с рок-группами и поп-группами. Она сотрудничала с художниками по всему миру и выступала с различными поп-, рок- и фьюжн-группами в Европе, США и Азии. Теперь она выступает в качестве диджея и устраивает незабываемые вечеринки рейва!
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