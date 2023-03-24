Рижский рейв и злобный священник: скрипачка Алиса Фокс представила провокационный клип Freedom

"В этом клипе и звукозаписи я старалась захватить сущность того поколения, которое отказывается быть определенным конвенциями или общественными нормами, и которое ликует в силе индивидуальности и свободе выражения личности. Я призываю каждого зрителя присоединиться к опыту принятия других, избавившись от стигм, норм и предрассудков, но погрузившись в празднование неограниченной художественной и внутренней дикой сущности", - говорит Алиса Фокс о послании клипа.

Алиса Фокс, настоящее имя Алиса Малишева, - новое имя в индустрии техно-музыки. Она родилась и училась в Риге, а теперь живет в Берлине, Германия, и имеет опыт в в поп-, рок-, фанк- и синти-музыке. Начав свою карьеру классической скрипачкой в 16 лет, играя в профессиональных оркестрах по всему миру, она начала свой музыкальный поиск, пока не заменила скрипку на барабаны и не отправилась в тур с рок-группами и поп-группами. Она сотрудничала с художниками по всему миру и выступала с различными поп-, рок- и фьюжн-группами в Европе, США и Азии. Теперь она выступает в качестве диджея и устраивает незабываемые вечеринки рейва!