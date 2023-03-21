Найден мертвым актер Пол Грант, сыгравший в киносериях "Гарри Поттер" и "Звездные войны"

Гранту было 56 лет.

16 марта он был обнаружен без сознания рядом с железнодорожной станцией Кингс-Кросс. После госпитализации медики констатировали смерть мозга, после чего Гранта подключили к аппарату жизнеобеспечения. Недавно медики объявили, что артист скончался.

Причина смерти не уточняется. The Sun сообщает, что в прошлом Грант боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.

Рост Пола Гранта составлял 132 сантиметра, он исполнял роли гоблинов в фильмах "Гарри Поттер и философский камень" и "Лабиринт", а также сыграл представителя расы эвок в фильме "Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая".

Вокзал Кингс-Кросс играет важную роль в вымышленной вселенной Гарри Поттера - в книгах Джоан Роулинг и фильмах именно из него отправлялся поезд до школы для волшебников Хогвартс.