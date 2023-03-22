Подруга солиста Cream Soda снимала клип под водой в момент его гибели

По словам свидетелей, Дмитрий Свиргунов и его друзья часто отдыхали на Волге - под Ярославлем у музыканта свой дом. Компания друзей часто гуляла по замерзшей реке. В прошлые выходные такая прогулка закончилась трагедией - Дмитрий и несколько его друзей провалились под лед.

По данный СМИ, тело Свиргунова уже нашли и опознали. Его младшего брата и еще одного товарища продолжают искать.

Бывшая солистка коллектива, которая ушла из группы в прошлом году, Анна Романовская не может поверить в случившееся. Она сотрудничала с Cream Soda 7 лет. Девушка осталась благодарна Диме и всей творческой команде за совместную работу.

Анна призналась, что в момент, когда произошла трагедия, была на съемках клипа. К ужасу, он оказался пророческим...

"В воскресенье поздним вечером снимали. Была съемка под водой. Я должна была тонуть, ложиться на дно… Несколько раз я захлебывалась и выходила, чтобы слить воду из легких. Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули", - сказала Романовская.

Трагедия произошла на той самой реке, где были написаны почти все песни коллектива. Она призналась, что не раз ходила там с ребятами. Поклонники Анны не понимают, как могло произойти такое совпадение. Более того, сам Дмитрий предсказал свою смерть в одной из композиций.

Напомним, под Ярославлем компания праздновала день рождения основателя Cream Soda Дмитрия, который родился 11 марта, но отмечал только сейчас. Среди тех, кто выжил, была девушка Свиргунова - Валерия, она и показала кадры вечеринки.

Видео: Cream Soda - "Плачу на техно"