Популярный латвийский медиапроект "И Грянул Грэм" (более 500 000 подписчиков в YouTube, около 40 000 в Telegram) создал цикл программ "ГрэмМедиана", в котором читатели и зрители вместе с профессиональными фактчекерами и журналистами разбирали новости и сообщения в СМИ на предмет наличия в них фейковой информации.
"ГрэмМедиана": спроси о фейках у их разоблачителей
"ГрэмМедиана": спроси о фейках у их разоблачителей
"Мы запустили проект, в рамках которого зрители могли задавать любые вопросы, связанные с пропагандой, распространением фейковой информации и работе СМИ в целом - на каждый вопрос отвечали известные специалисты в области медиа", - сообщила автор и ведущая "Грэма" Анна Лейтланд-Григорьева.
В числе экспертов были, например, Илья Бер – автор и создатель проекта "Проверено. Медиа", в прошлом журналист русской службы BBC, главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?", а также журналисты Фарида Курбангалиева, Лиза Лазерсон, Илья Шепелин, Данута Дембовская и многие другие.
Видео: Передача "ГрэмМедиана"
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