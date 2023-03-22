"ГрэмМедиана": спроси о фейках у их разоблачителей

Популярный латвийский медиапроект "И Грянул Грэм" (более 500 000 подписчиков в YouTube, около 40 000 в Telegram) создал цикл программ "ГрэмМедиана", в котором читатели и зрители вместе с профессиональными фактчекерами и журналистами разбирали новости и сообщения в СМИ на предмет наличия в них фейковой информации.