Видео ⟩ "Наконец вы этого дождались!": комичный случай в эфире передачи "900 секунд" на TV3

"Кто-то сегодня перепутал график раннего эфира "900 секунд", и это не был Марис", - написал в Twitter Мартиньш, который также поделился видео, снятым утром в среду.

На опубликованных кадрах запечатлен момент, когда Мартиньш понимает - он перепутал график.

"Идите в эфир оба! Но зарплату один не получит", - смеялись коллеги.

Впрочем, они ловко вышли из ситуации, посмеявшись над произошедшим.

"Зрители, вы долго этого хотели, наконец вы дождались", - говорит в начале уникального выпуска погода Григалис.

Подробнее смотрите на видео:

Kāds šorīt sajauca @900sekundes agrā ētera grafiku, un tas nebija Māris.🥲 pic.twitter.com/ruOlnJOF4d — Mārtiņš Spuris (@MartinsSpuris) March 22, 2023