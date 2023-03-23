"Нельзя всех под одну гребенку!". Переход на летнее время: врач дал совет работодателям

"Мы могли бы взять этот опыт на вооружение хотя бы во время перевода часов, - говорит Саади. - Так государство или работодатель могли бы человеку немного помочь - предложить ему во время адаптации к новому времени более гибкий график".

В отличие от доктора Саади, мы более реалистично смотрим на жизнь и считаем, что такой вариант на большинстве работ можно сразу причислить к разряду фантастики. Поэтому спрашиваем у него, как взять ситуацию в свои руки и помочь себе адаптироваться к летнему времени самостоятельно.

Таблетка или пластырь

Переход на летнее время способен нарушить режим сна из-за изменения светового режима. Поскольку часы переводят на час вперед, световой день начинается раньше, и в результате человек не досыпает необходимую норму. Сергей Саади советует заранее готовиться к переводу стрелок, постепенно меняя ритм своего сна и бодрствования.

"Начинайте ложиться спать пораньше. Тут применима такая тактика, которую мы используем для пациентов с джетлагом, то есть синдромом запаздывания. Попробуйте в течение недели после перевода времени принимать перед сном таблетку мелатонина - он свободно продается в аптеке".

Джетлаг - синдром смены часового пояса, когда естественные часы или циркадный ритм организма нарушаются. Английские слова jet ("реактивный самолет") и lag ("запаздывание") указывают на то, что чаще всего с симптомами сталкиваются после перелета.