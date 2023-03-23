VDD просит осудить создателя Facebook-группы "Криминальная Латвия" за разжигание ненависти

Служба ранее сообщала, что 22 марта 2022 года в связи с деятельностью этой группы был начат уголовный процесс. В материалах, опубликованных в группе "Криминальная Латвия", VDD обнаружила систематическое оправдание и прославление военных преступлений, совершаемых российскими вооруженными силами в Украине, а также целенаправленную пропаганду межнациональной и этнической розни, сообщили в службе.

14 февраля этого года из данного уголовного процесса был выделен отдельный уголовный процесс в отношении конкретного лица, которое, по версии следствия, своими комментариями умышленно провоцировало ненависть к латышам и украинцам.

Подозреваемый распространял очерняющую латышей и украинцев дезинформацию среди широкого круга лиц, а также делал враждебные, уничижительные и оскорбительные высказывания в адрес лиц этой национальности, нарушая ограничения на свободу слова, установленные Конституцией и международными правовыми актами.

Уже сообщалось, что с момента вторжения России в Украину VDD возбудила несколько десятков уголовных дел и переняла у Государственной полиции уголовные процессы в связи с разжиганием ненависти и деятельностью в поддержку России.