Водитель пассажирского автобуса получил шесть месяцев тюрьмы за вождение пьяным

Транспортное средство принадлежит юридическому лицу, поэтому не может быть конфисковано, при этом законом предусмотрено взыскание полной или частичной стоимости транспортного средства с лица, совершившего преступление. В конкретном случае суд может взыскать с ответчика 26 155 евро, что соответствует стоимости транспортного средства - автобуса.