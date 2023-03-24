Надо грамотно использовать средства, доступные для развития бизнеса в ближайшие годы, подчеркнул сегодня на ежегодном собрании Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) президент Эгил Левитс.
Левитс: надо грамотно использовать средства, доступные для развития бизнеса
Как сообщили в медиацентре канцелярии президента, Левитс отметил, что последние годы были непростыми для предприятий. Президент высоко оценил вклад LTRK в поддержку как мелких, так и крупных предпринимателей в регионах и городах.
Он отметил, что LTRK предоставила информацию о возможностях роста на зарубежных рынках, проанализировала развитие рынка в различных секторах и подняла актуальные темы об общем развитии экономики Латвии.
"Как членская организация вы играете важную роль в формировании бизнес-среды в Латвии. LTRK предоставляет платформу как для дискуссий с предпринимателями, так и с политиками. LTRK является стабильным и надежным партнером", - сказал Левитс.
Президент напомнил, что правительство в качестве совей цели определило экономическую трансформацию. По его словам, такая трансформация станет возможной на основе новых знаний. Эти знания должны быть использованы на производстве и в продукте или услуге.
"Это использование возможностей цифровых технологий и улучшение цифровых навыков сотрудников. Это более высокая производительность, а, следовательно, и более высокая конкурентоспособность. Я также призвал новое правительство серьезно подумать о том, как улучшить бизнес-среду, как поддержать стартапы, малый и средний бизнес", - подчеркнул президент.
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