США подозревают швейцарские банки в помощи российским олигархам: начато расследование

По словам источников, расследование было начато еще до того, как Credit Suisse потерпел крах, и его за 3,2 миллиарда долларов приобрел UBS. Оба банка получили от Минюста США запросы предоставить необходимые для расследования документы.

Расследование направлено против сотрудников банков, которые работали с находящимися под санкциями российскими олигархами. Кроме того, запросы на документы получили и крупные американские банки, которые должны предоставить детальную информацию о том, как в этих учреждениях реализуется внутренний контроль. Если будет обнаружено, что сотрудники банков нарушили законы, расследование продолжится.

В начале мая прошлого гола, когда швейцарские банки официально прекратили сотрудничество с находящимися под санкциями российскими олигархами, те хранили в финансовых учреждениях Швейцарии активы более чем на 50 миллиардов долларов. 33 миллиарда долларов хранилось на счетах Credit Suisse.

До начала войны банк обслуживал счета российской элиты, общий размер активов которой составлял 60 милилардов долларов. Это позволяло Credit Suisse зарабатывать 500-600 миллионов долларов в год.

Напомним, в конце прошлой недели Швейцария сообщила, что швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse, чтобы предотвратить ситуацию, когда неудачи банков негативно влияют на финансовую систему в стране и за ее пределами.

Чтобы снизить риски UBS, правительство Швейцарии выдаст банку гарантии в размере девяти миллиардов франков, чтобы покрыть потенциальные убытки.