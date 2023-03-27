Фото и видео ⟩ "Ты так красива" на русском и украинском: Quest Pistols снова выступили в Риге

Во время исполнения песни "Ты так красива", Константин Боровский и Никита Горюк со сцены передавали женщинам в зале розы.

Как и в прошлый раз артисты общались со зрителями на украинском языке. Также были хиты, которые группа исполнила и на русском, и на украинском языках, например, песня "Ти - неймовірна" (перевод хита "Ты так красива"), которую группа спела на бис.

Украинскую версию песни и новый клип к ней группа выпустила в декабре 2022 года. В описании под видео отмечается, что группа уже исполняла украинский вариант сингла на одном из своих благотворительных концертов в Варшаве. После восторженной реакции публики на языковой эксперимент Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк приняли решение сделать студийную версию "Ти неймовірна".

"Украинская песня приобрела более глубокое значение: это не только лирический манифест чувств к женщине, но и посвящение Украине. "Ты неймовірна" - возможность вернуться в беззаботное прошлое, где не было войны...", - отметили музыканты в описании к клипу.

Во время исполнения песни "Ти - неймовірна" в завершении концерта Антон Савлепов вынес сцену украинский флаг в знак поддержки Украине. Зрители подпевали артистам на русском языке, отчего песня, которая исполнялась на двух языках одновременно, звучала еще более трогательно.

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Концерт группы Quest Pistols Фото: FIRST Nightclub