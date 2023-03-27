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Фото и видео ⟩ "Ты так красива" на русском и украинском: Quest Pistols снова выступили в Риге
Концерт группы Quest Pistols Фото: FIRST Nightclub
rus.tvnet.lv
"Ты так красива" на русском и украинском: Quest Pistols снова выступили в Риге
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24 марта в рижском клубе First украинская группа Quest Pistols выступила с благотворительным концертом в рамках своего большого европейского тура. Это уже второй концерт группы в Риге за последний год. Правда, на этот раз поклонникам пришлось набраться терпения и немного подождать любимых артистов, ведь концерт начался поздно ночью. 

24 марта группа выступила не только в Риге, ранее в этот день у них был запланирован концерт в Резекне, на сцене зала GORS. Судя по всему, именно с этим связано столь позднее прибытие группы в столицу. 

Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк вышли на сцену рижского клуба только в 2 часа ночи.

Но это не помешало преданной публике насладиться долгожданным концертом. Несмотря на то, что многие зрители ждали выступление около 3 часов, зал был переполнен.

Концерт группы Quest Pistols
Концерт группы Quest Pistols Фото: FIRST Nightclub

Quest Pistols традиционно начала выступление со своего хита "Я устал" (кавер на песню Long and Lonesome Road голландской рок-группы Shocking Blue). Зрители восторженно встретили группу и ,конечно, знали наизусть каждое слово песни. 

Стоит отметить, что поклонники с криками и сумасшедшим восторгом встречали каждую песню группы. 

Видео: Quest Pistols в Риге исполняет песню "Разные"

Со сцены прозвучали такие хиты: "Белая стрекоза любви", "Я твой наркотик", "Революция", "Мокрая", "Он рядом", "Санта Лючия",  "Разные", "Дни гламура" и ,конечно же, "Ты так красива".

Во время исполнения песни "Ты так красива", Константин Боровский и Никита Горюк со сцены передавали женщинам в зале розы.  

Как и в прошлый раз артисты общались со зрителями на украинском языке. Также были хиты, которые группа исполнила и на русском, и на украинском языках, например, песня "Ти - неймовірна" (перевод хита "Ты так красива"), которую группа спела на бис.

Украинскую версию песни и новый клип к ней группа выпустила в декабре 2022 года. В описании под видео отмечается, что группа уже исполняла украинский вариант сингла на одном из своих благотворительных концертов в Варшаве. После восторженной реакции публики на языковой эксперимент Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк приняли решение сделать студийную версию "Ти неймовірна".

"Украинская песня приобрела более глубокое значение: это не только лирический манифест чувств к женщине, но и посвящение Украине. "Ты неймовірна" - возможность вернуться в беззаботное прошлое, где не было войны...", - отметили музыканты в описании к клипу.

Во время исполнения песни "Ти - неймовірна" в завершении концерта Антон Савлепов вынес сцену украинский флаг в знак поддержки Украине. Зрители подпевали артистам на русском языке, отчего песня, которая исполнялась на двух языках одновременно, звучала еще более трогательно. 

Видео: Quest Pistols в Риге исполняет песню "Ты так красива" на украинском языке

Концерт группы Quest Pistols
Концерт группы Quest Pistols Фото: FIRST Nightclub

Напомним, 15 июля 2022 года группа уже выступала в Риге с благотворительным концертом в поддержку Украины.

Quest Pistols - это одна из самых ярких и эпатажных украинских поп-групп. Они известны такими работами, как "Ты так красива", "Белая стрекоза любви", "Я твой наркотик", и многими другими.

Спустя много лет участники оригинального состава группы Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк вновь собрались вместе для большого тура по странам Европы.

Группа берет свое начало из танцевального балета Quest, трое участников которого решили выступить в новом для себя амплуа поп-звезд, записав кавер под названием "Я устал". Их первое выступление, которое состоялось 1 апреля 2007 года, было хорошо воспринято публикой, сделав Quest Pistols знаменитыми.

Еще одним громким заявлением от Quest Pistols стал кавер на песню "Белая стрекоза любви". Клип на этот трек вышел весной 2009 года и стал хитом на YouTube. Более того, песню крутили практически на каждой радиостанции, а клип показывался на многих музыкальных телеканалах.

Сейчас группа Quest Pistols ведет активную концертную деятельность и регулярно радует поклонников новыми песнями и клипами.

Галерея: концерт группы Quest Pistols

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