Фото и видео ⟩ "Ты так красива" на русском и украинском: Quest Pistols снова выступили в Риге

24 марта в рижском клубе First украинская группа Quest Pistols выступила с благотворительным концертом в рамках своего большого европейского тура. Это уже второй концерт группы в Риге за последний год. Правда, на этот раз поклонникам пришлось набраться терпения и немного подождать любимых артистов, ведь концерт начался поздно ночью.
24 марта группа выступила не только в Риге, ранее в этот день у них был запланирован концерт в Резекне, на сцене зала GORS. Судя по всему, именно с этим связано столь позднее прибытие группы в столицу.
Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк вышли на сцену рижского клуба только в 2 часа ночи.
Но это не помешало преданной публике насладиться долгожданным концертом. Несмотря на то, что многие зрители ждали выступление около 3 часов, зал был переполнен.
Quest Pistols традиционно начала выступление со своего хита "Я устал" (кавер на песню Long and Lonesome Road голландской рок-группы Shocking Blue). Зрители восторженно встретили группу и ,конечно, знали наизусть каждое слово песни.
Стоит отметить, что поклонники с криками и сумасшедшим восторгом встречали каждую песню группы.
Видео: Quest Pistols в Риге исполняет песню "Разные"
Со сцены прозвучали такие хиты: "Белая стрекоза любви", "Я твой наркотик", "Революция", "Мокрая", "Он рядом", "Санта Лючия", "Разные", "Дни гламура" и ,конечно же, "Ты так красива".