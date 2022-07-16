Фото ⟩ Quest Pistols в Риге: Ирина Горбачева в зале и угар в духе 2000-х

15 июля в Риге с благотворительным концертом в поддержку Украины выступила популярная украинская группа Quest Pistols.

Можно поспорить и сказать, что группа носит название Quest Pistols Show. Технически это так, Quest Pistols коллектив назывался до 2014 года. Но в Ригу парни приехали именно с самым первым составом. А это:

Антон Савлепов, Никита Горюк и Константин Боровский.

Quest Pistols в Риге. 15.07.2022, Melnā Piektdiena ФОТО: Anna Lastovska/пресс-фото

Quest Pistols в Риге. 15.07.2022, Melnā Piektdiena ФОТО: Anna Lastovska/пресс-фото

Самым первым хитом, с которым Quest Pistols выстрелили в 2007-м, была песня "Я устал". Мало кто знает, но это кавер на Long and Lonesome Road голландской рок-группы Shocking Blue. Именно с нее парни начали свое выступление в Риге после восторженной реакции зрителей на их выход. Кстати, ее же они исполнили и на бис, а вместе с ней повторили "Мокрую девочку" и "Ты так красива".

Quest Pistols в Риге. 15.07.2022, Melnā Piektdiena ФОТО: Anna Lastovska/пресс-фото

Quest Pistols в Риге. 15.07.2022, Melnā Piektdiena ФОТО: Anna Lastovska/пресс-фото

В 2009 году Quest Pistols выпустили трек, который смело можно называть лидером по цитируемости среди русскоязычных хитов - это, конечно, "Белая стрекоза любви". Авторство принадлежит Никите Воронову. Ее артисты тоже исполнили, чем вызвали настоящее сумасшествие в зале.

Quest Pistols в Риге. 15.07.2022, Melnā Piektdiena ФОТО: Anna Lastovska/пресс-фото

Люди хором подпевали и вторили каждой строчке. Зрители радостно приветствовали каждый трек, который звучал со сцены, а это были сплошь хиты: "Разные", "Непохожие", "Дни гламура", "Санта Лючия", "Я твой наркотик" и многие другие.

Quest Pistols в Риге. 15.07.2022, Melnā Piektdiena ФОТО: Anna Lastovska/пресс-фото

Quest Pistols в Риге. 15.07.2022, Melnā Piektdiena ФОТО: Anna Lastovska/пресс-фото

Артисты общались с публикой на украинском языке. Обозначили, что приехали в рамках благотворительного тура в поддержку Украины. В самом начале выступления они поблагодарили зрителей.

Quest Pistols очень хорошо работают с залом. Они не давали публике скучать. Двигались на сцене, заставляли людей танцевать и отрываться. Под знакомые до боли мелодии руки взлетали вверх и двигались в едином ритме. По ощущениям это было похоже на дискотеку начала нулевых.

Quest Pistols в Риге. 15.07.2022, Melnā Piektdiena ФОТО: Anna Lastovska/пресс-фото

С 2014 года каждый участник оригинального состава Quest Pistols развивался и шел своим путем. Кто-то создавал сольные проекты, открывал бизнес. Примерно в 2016 году Антон Савлепов, Никита Горюк и Константин Боровский собрали группу "Агонь".

В 2021 году стало известно, что Антон Савлепов и российская актриса Ирина Горбачева поженились. Об этом артистка призналась в интервью Ирине Шихмиан.

Кстати, Ирина весь концерт провела в зале. Она с улыбкой на лице слушала выступление супруга, ловила каждое движение и отрывалась со всеми под "Санта Лючию"!

Ирина Горбачева на концерте Quest Pistols в Риге. 15.07.2022, Melnā Piektdiena ФОТО: Anna Lastovska/пресс-фото

Галерея: Quest Pistols в Риге. 15.07.2022, Melnā Piektdiena