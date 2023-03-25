Армия Нигера на прошлой неделе вошла в Мали, преследуя террористов, в ходе операции были убиты 79 террористов, в пятницу сообщило Министерство обороны Нигера.
Армия Нигера вошла в Мали
Армия Нигера вошла в Мали
Войска в рамках антиджихадистской операции «Almahaou» начали поиски после нападения на них 10 марта "вооруженной террористической группы" в западном городе Тилоа, говорится в сообщении министерства.
Преследование, осуществляемое воздушными и наземными силами, привело к району Хамакат в Мали, где скрывался предполагаемый исполнитель нападения, совершенного 10 февраля, сообщило министерство.
Источник в органах безопасности, с которым связалось агентство AFP, рассказал, что распространение операции на территорию Мали было «беспрецедентным».
Министерство обороны Нигера не сообщило о каких-либо военных потерях в ходе операции.
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