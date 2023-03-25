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Армия Нигера вошла в Мали

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Армия Нигера вошла в Мали
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Солдат армии Нигера.
Солдат армии Нигера. Фото: Sunday Alamba/AP

Армия Нигера на прошлой неделе вошла в Мали, преследуя террористов, в ходе операции были убиты 79 террористов, в пятницу сообщило Министерство обороны Нигера.

Войска в рамках антиджихадистской операции «Almahaou» начали поиски после нападения на них 10 марта "вооруженной террористической группы" в западном городе Тилоа, говорится в сообщении министерства.

Преследование, осуществляемое воздушными и наземными силами, привело к району Хамакат в Мали, где скрывался предполагаемый исполнитель нападения, совершенного 10 февраля, сообщило министерство.

Источник в органах безопасности, с которым связалось агентство AFP, рассказал, что распространение операции на территорию Мали было «беспрецедентным».

Министерство обороны Нигера не сообщило о каких-либо военных потерях в ходе операции.

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