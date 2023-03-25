Армия Нигера вошла в Мали

Войска в рамках антиджихадистской операции «Almahaou» начали поиски после нападения на них 10 марта "вооруженной террористической группы" в западном городе Тилоа, говорится в сообщении министерства.

Преследование, осуществляемое воздушными и наземными силами, привело к району Хамакат в Мали, где скрывался предполагаемый исполнитель нападения, совершенного 10 февраля, сообщило министерство.

Источник в органах безопасности, с которым связалось агентство AFP, рассказал, что распространение операции на территорию Мали было «беспрецедентным».

Министерство обороны Нигера не сообщило о каких-либо военных потерях в ходе операции.