Видео ⟩ Партия Шлесерса на посту президента хочет видеть Пиленса, надеясь на то, что "он свергнет правительство"

Депутатам партии уже ясно, что они поддержат - неформального лидера "Объединенного списка" Улдиса Пиленса, который еще не был выдвинут на эту должность.

Однако Шлесерс убежден, что, став президентом, Пиленс прогонит правительство Кришьяниса.

Следующий создатель правительства у Шлесерса уже есть на уме. Он сам, кто же еще.

Однако если не удастся попасть в коалицию, то Шлесерс на следующих муниципальных выборах попытается вернуться в Рижскую думу.

"Если мы останемся как партия оппозиции, то есть большая вероятность, что я пойду в Ригу как кандидат на должность мэра", - сказал лидер "Латвии на первом мест".

Подробнее смотрите в сюжете!