В субботу, 25 марта, состоялась конференция партии "Латвия на первом месте". В речи длиной около полутора часов лидер партии Айнарс Шлесерс высказал членам партии свое видение для будущих вызовов, в том числе президентские выборы, сообщает Panorāma.
Видео ⟩ Партия Шлесерса на посту президента хочет видеть Пиленса, надеясь на то, что "он свергнет правительство"
Партия Шлесерса на посту президента хочет видеть Пиленса, надеясь на то, что "он свергнет правительство"
Депутатам партии уже ясно, что они поддержат - неформального лидера "Объединенного списка" Улдиса Пиленса, который еще не был выдвинут на эту должность.
Однако Шлесерс убежден, что, став президентом, Пиленс прогонит правительство Кришьяниса.
Следующий создатель правительства у Шлесерса уже есть на уме. Он сам, кто же еще.
Однако если не удастся попасть в коалицию, то Шлесерс на следующих муниципальных выборах попытается вернуться в Рижскую думу.
"Если мы останемся как партия оппозиции, то есть большая вероятность, что я пойду в Ригу как кандидат на должность мэра", - сказал лидер "Латвии на первом мест".
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