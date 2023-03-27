Десять бизнесменов из РФ обжаловали в суде Италии арест имущества

Десять российских бизнесменов подали апелляцию в региональный суд Лацио по административным делам, чтобы оспорить конфискацию их имущества в Италии в рамках исполнения санкций Евросоюза, сообщает со ссылкой на источники итальянская газета Corriere della sera в воскресенье, 26 марта.

Всего в Италии в рамках санкций были заблокированы различные активы 28 российских граждан на общую сумму в 2,7 млрд евро, пишет газета. Подавшие в суд в Лацио бизнесмены в основном настаивают на недоказанности связи арестованных активов с ними.

Яхты, оформленные на офшоры

Как сообщили источники газеты, суд уже отклонил ходатайство компании Asmare, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, по поводу конфискации яхты Lady M. Судно, по данным правоохранителей и европейских чиновников, фактически принадлежит председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову.

Финансовая полиция Италии, отследив цепочку владения яхтой, пришла к выводу, что офшорные компании оформлены на жену Мордашова, пишет Corriere della sera. "Понятно, что фактически яхта принадлежит Мордашову, даже если имущество оформлено на его жену Марину", - сказал изданию представитель полиции.

Похожий иск подал траст, которому принадлежит самая большая в мире парусная яхта длиной 143 метра и стоимостью 450 млн евро. По данным СМИ и чиновников ЕС, судно принадлежит бывшему члену совета директоров компаний "Еврохим" и СУЭК, миллиардеру Андрею Мельниченко. "Она принадлежит не Мельниченко, а трасту, которым управляет независимый доверительный управляющий", - заявил газете представляющий интересы траста адвокат. Арест активов в Италии также оспаривает траст, связанный с миллиардером Алишером Усмановым, пишет Corriere della sera.